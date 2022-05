Als der Violinist Ingolf Turban in den Achtzigerjahren Erster Konzertmeister der Münchner Philharmoniker war, soll deren Dirigent Sergiu Celibidache seine Wertschätzung mit folgendem Bonmot unterstrichen haben: "Ich bin Celi und du bist Turbi." Nun, der 1964 in München geborene Turban, der im Gautinger Ortsteil Stockdorf wohnt, hat das Orchester nach ein paar Jahren wieder verlassen, avancierte zum viel beschäftigten und international anerkannten Solokünstler und später zum Professor an verschiedenen Musikhochschulen. An diesem Sonntag, 22. Mai, gibt der renommierte Geiger zusammen mit der aus Japan stammenden Pianistin Tomoko Sawallisch ein Benefizkonzert im Kupferhaus Planegg, Beginn 19 Uhr. "Höllisch virtuos und himmlisch schön" so hat der 58-Jährige das Programm zu diesem Abend überschrieben. Erklingen werden Werke von Schubert, Beethoven, Franck und Pablo de Sarasate.

Veranstalter des Konzertes ist der Rotary-Club Gauting-Würmtal, in Kooperation mit Kulturforum Planegg. Tickets im Vorverkauf gibt es unter anderem über www.muenchenticket.de, im Rathaus Planegg und zudem an der Abendkasse.