Von Udo Watter, Haar

Der Erwerb eines Theater- oder Konzert-Abonnements birgt nicht nur einen Preisvorteil gegenüber dem wiederholten Kauf von Einzeltickets, er bedarf in diesen Zeiten auch eines gewissen Vertrauens in die Freundlichkeit des Daseins. Dass man seine, weit im Voraus erstandenen Karten auch an den terminierten Tagen einzulösen vermag, ist ja in den vergangenen knapp zwei Jahren nicht immer gewährleistet gewesen.

Auch der Kulturverein Haar musste das ein oder andere Konzert Corona-bedingt verschieben, aber die Lust, dem Publikum hochwertige Musikerlebnisse zu präsentieren, ist ungebrochen und auch die Zuversicht: Insgesamt werden in der Saison 2022 vier Konzerte angeboten, von 23. Januar bis 1. Mai. "Die Abonnenten und Musikfreunde dürfen sich wieder auf ein großes Spektrum der Musik freuen", teilt der Verein um Vorstandsmitglied Gabriele Aumann mit.

Den Auftakt macht das Trio Étoiles am Sonntag, 24. Januar, mit Werken bekannter französischer und russischer Komponisten. Das Ensemble, das aus Sarah Lilian Kober und Vanja Sedlak (beide Saxofon) und dem Pianisten Vadym Palii besteht, lädt zu einer Reise mit dem Nachtzug von Paris nach Moskau ein. Dieses Konzert wie auch die drei anderen Veranstaltungen, wird wegen der anstehenden Renovierung des Bürgersaals im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 6, stattfinden.

Am 6. März folgt ein Liederabend mit dem Bariton Andreas Burkhard, der unter anderem eine Vergangenheit beim Tölzer Knabenchor als Altsolist hat, und Akemi Murakami am Klavier. Er ist dem romantischen Lied gewidmet. Am 10. April folgt ein Auftritt der französischen Harfenistin Agnès Clément (Gewinnerin des ARD-Wettbewerbs 2016) , die ihr Soloprogramm "Grenzenlos" vorstellt, unter anderem mit Werken von Marcel Tournier, Toshio Hosokawa und Alexander Borodin. Den Abschluss der Spielzeit markiert das Konzert des Klavierquintetts Ensemble entre Amis, das Kompositionen von Debussy und Faure aufführt.

Der Abonnementpreis beträgt 65 Euro, das Jugendabo kostet 36 Euro. Die Bestellung ist online oder telefonisch unter 089/46 59 38 möglich. Auch Einzelkarten gibt es online über die Homepage des Vereins (www.kulturverein-haar.de).