Von Udo Watter, Unterhaching

Das Motto "Spaß, Kultur und Gutes dabei tun", das sich die Kulturtage St. Birgitta auf die Fahnen geschrieben haben, ist zeitlos gut - daran können auch zwei Jahre pandemiebedingte Pause nichts ändern. An diesem Wochenende wird die elfte Auflage im Pfarrzentrum an der Parkstraße in Unterhaching stattfinden. Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Mai, ist ein abwechslungsreiches, vornehmlich musikalisches Programm geboten: von Jazz und Blues-Rock über Klassik bis zur Kirchen- und Volksmusik. Los geht's am Freitag um 19 Uhr mit einem der Konzert der "Drei Damen", die neu arrangierte Stücke darbieten und in ihrer Show "Bayern mit Jazz, Chanson mit Pop, Bossa Nova mit Kabarett" verbinden.

Heuer hat das Organisationsteam der Kulturtage, die bei den bisherigen Veranstaltungen inklusive Sponsorenbeiträge mehr als 80 000 Euro für soziale Zwecke sammeln konnten, das klassische Motto der Kulturtage freilich noch um ein aktuelles, naheliegendes Motto 2022 erweitert "Von Künstlern für Künstler". Konkret: "In diesem Jahr wollen wir mit dem Überschuss die freischaffenden Künstlern aus der Musikszene unterstützen, die während der Corona-Pandemie zu den am stärksten Betroffenen gehörten", heißt es in der Ankündigung. Bei den bisherigen zehn Ausgaben der Kulturtage Sankt Birgitta hätten mehr als 100 Musiker und Kabarettisten auf ihre Gage verzichtet, um Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen. "2022 drehen wir den Spieß um und rücken die freischaffenden Künstler in den Mittelpunkt."

Eintritt wird an den drei Tagen nicht erhoben. Die Freunde der Kulturtage zeigen sich aber regelmäßig großzügig beim Umsatz am Tresen, im Biergarten des Pfarrhofes, am Kuchenbuffet und bei der Spendenbereitschaft. Das Programm ist dicht und vielfältig: Unter anderem spielt am Freitagabend noch das Blues-Rock-Trio Reverend Rusty & The Case auf (20.30 Uhr), am Samstagnachmittag werden Chöre und Orchester des Pfarrverbands Unterhaching unter Leitung von Andreas Wimmer Mozarts Krönungsmesse in der Kirche St. Birgitta aufführen, Beginn 15.15 Uhr. Am Samstagabend lässt Otto Göttler, der Gründer des Bayrisch Diatonischen Jodelwahnsinns, mit seiner Formation elektronische Volksmusik erklingen (20.15 Uhr), und der Musiker und Kabarettist Ecco Meineke wird zum Abschluss am Sonntag von 15.30 Uhr an Folk-Klassiker vortragen. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturtage.net.