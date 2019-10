Vier Wochen nach der Nominierung von Bürgermeister Klaus Korneder für eine dritte Amtszeit hat die Grasbrunner SPD ihre Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl im kommenden März aufgestellt. Dabei folgten die SPD-Mitglieder der Empfehlung von Vorstand Uli Hammerl und Bürgermeister Korneder. "Die Gemeinderatsliste ist das Ergebnis von vielen Monaten Vorbereitung", so Hammerl, "und ich bin stolz, dass wir eine ausgewogene Zusammensetzung vorschlagen können." Das sieht auch Korneder so, der auf Platz eins kandidiert: "Unsere Kandidatenliste ist ein sehr gutes Angebot für die Gemeinderatswahl." Die Kandidaten kommen aus allen großen Gemeindeteilen und aus unterschiedlichsten Berufen, viele waren oder sind in Vereinen aktiv. Mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren ist es die bisher jüngste Mannschaft, die für die SPD bei Kommunalwahlen in Grasbrunn antreten wird. Wahlziel ist nach den Worten Korneders, mit der Liste ein bis zwei Mandate im Gemeinderat hinzuzugewinnen, wo die SPD aktuell sechs von 20 Sitzen hat.

1. Klaus Korneder, 2. Thomas Unterbichler, 3. Julia Blanck, 4. Dieter Schuster, 5. Mark Leinz, 6. Barbara Moll, 7. Markus Mende, 8. Uli Hammerl , 9. Kerstin Hammerl, 10. Andreas Ziegler, 11. Klaus von Buxhoeveden, 12. Isabell Schuster , 13. Mic Fränkel, 14. Oliver Conlé, 15. Sonja Linder, 16. Sebastian Korneder, 17. Arne Pelzer, 18. Rose Schroeder, 19. Georg Schachtner, 20. Peter Jasper