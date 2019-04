3. April 2019, 22:12 Uhr Kommunalwahl Christoph Nadler will Landrat werden

Grüne nominieren den Taufkirchner Kreisrat einstimmig

Christoph Nadler bewirbt sich bei der Kommunalwahl am 15. März kommenden Jahres ein zweites Mal für die Grünen um das Amt des Landrats. Die Mitglieder des Kreisverbands haben den 63-jährigen Taufkirchner bei ihrer Kreisversammlung am Mittwochabend einstimmig als Kandidaten nominiert. Bei der Landratswahl vor fünf Jahren kam Nadler auf 13,2 Prozent der Stimmen und verpasste damit die Stichwahl klar, die der heutige Landrat Christoph Göbel (CSU) knapp gegen Annette Ganssmüller-Maluche von der SPD gewinnen konnte. Nadler führt seit 2001 die Kreistagsfraktion der Grünen, von 1992 bis 2008 gehörte er dem Taufkirchner Gemeinderat an. Bereits vor seiner eigenen Nominierung als Landratskandidat hat er als Ziel seiner Partei ausgegeben, bei der Kreistagswahl erstmals zweitstärkste Kraft vor der SPD und nach der CSU zu werden. Es gilt als sicher, dass Landrat Christoph Göbel erneut für die CSU antreten wird, Otto Bußjäger will für die Freien Wähler noch einmal ins Rennen gehen. Die SPD hat angekündigt, nach der Europawahl am 26. Mai über die Landratskandidatur zu entscheiden.