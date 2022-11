Die Ausstellung der Kallmann-Preisträgerin Aneta Kajzer in Ismaning wird am Freitag eröffnet.

In der Berliner Künstlerin Aneta Kajzer hat in diesem Jahr erstmals eine Malerin den Kallmann-Preis erhalten. Das Kallmann-Museum im Ismaninger Schlosspark zeigt nun in der Ausstellung "Fließende Wesen" eine repräsentative Auswahl ihres Schaffens der vergangenen Jahre, es ist Kajzers erste Einzelausstellung in einem Museum. Die Vernissage findet am Freitag, 4. November, statt und beginnt um 19 Uhr.

Museumleiter Rasmus Kleien, der zur Jury gehörte, ist begeistert von ihren farbintensiven Gemälden: Sie erschienen "als freie, gestische Malerei von betörender Sinnlichkeit, in der sich unser Blick verlieren kann. Doch zugleich schälen sich aus den fließenden Farben ihrer Leinwände Menschen, Tiere oder andere Wesen heraus, oft vage und ungefähr, die grundlegende Eigenschaften des Menschseins ausdrücken".

Parallel dazu läuft die Werkschau "Hans Jürgen Kallmann - Köpfe der Bundesrepublik". Der Namensgeber des Museums (1908 bis 1991) porträtierte nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutende Vertreter aus Wissenschaft, Kunst und Musik ebenso wie Politiker, Wirtschaftsvertreter und Spitzenbeamte der Bundesrepublik Deutschland. Zu sehen sind in Ismaning unter anderem Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß, Otto Hahn, Rolf Hochhuth oder Ernst Bloch, aber auch Persönlichkeiten, die heute nicht mehr so bekannt sind.

In der benachbarten Galerie im Schlosspavillon geht unterdessen die vom Kallmann-Museum organisierte Werkschau "Herbstball - die Kunstakademie zu Gast im Schlosspavillon" zu Ende. Es wird ein Gespräch mit den sechs ausstellenden jungen Künstlerinnen geben. Die Finissage am Sonntag, 6. November, beginnt um 15 Uhr.