7. Oktober 2018, 21:50 Uhr Interview "Wenn der Marsch erklingt, kriegen wir Gänsehaut"

Die Aschheimer Schäfflerzunft wählt die Tänzer nur unter ledigen Männern aus dem Ort aus. Damit hält sie an der alten Tradition fest. Günter Sassmann und Maximilian Weiß über das Procedere und die Bedeutung des Tanzes in heutiger Zeit

Von Interview von Kaja Weber

Seit 1886 gibt es den Schäfflertanz in Aschheim, das Foto zeigt Tänzer im Jahr 1928. (Foto: Privat)

Dieses Jahr hat der Vorstand der Aschheimer Schäfflerzunft eine neue Gruppe lediger Männer zwischen 18 und 25 Jahren ausgewählt, um den traditionellen Tanz im Ort aufzuführen - Schäffler wird man auf Einladung, getanzt wird alle sieben Jahre. Neben Aschheim treten die Männer auch in Ebersberg, Unterhaching oder Zorneding auf. Von Oktober an wird der aktuelle Jahrgang im Pfarrheim die Choreografie einstudieren, der 22-jährige Pferdewirt Maximilian Weiß ist einer von ihnen. Günter Sassmann, Gemeinderat der Freien Wähler, war 1998 das erste Mal als Kasperl dabei, später als Reifenschwinger. Inzwischen ist er im Vorstand tätig.

SZ: Aufgrund welcher Kriterien werden die neuen Schäffler ausgewählt?

Günter Sassmann: Hauptkriterium ist der Stammbaum. Wir schauen ganz genau: Wo hat der Vater schon mitgetanzt, wo hat der Opa schon mitgetanzt? Ein weiteres Kriterium ist, wie sich der junge Mann in der Ortschaft engagiert. Er sollte ein tadelloses Auftreten in der Ortschaft bis dato gehabt haben, Raufbolde wollen wir nicht dabei haben.

Günter Sassmann war schon als Kasperl und Reifenträger mit dabei, nun arbeitet er im Vorstand mit. (Foto: Claus Schunk)

Könnte also beispielsweise auch ein junger Mann, der vor ein paar Jahren nach Aschheim gezogen ist und sich seitdem stark im Gemeindeleben engagiert hat, Schäffler werden, auch wenn keines seiner Familienmitglieder zuvor bei den Schäfflern aktiv war? Gab es schon einen solchen Fall?

Sassmann: Ja, das geht, kommt auch immer wieder vor. Anzumerken ist, dass es keine leichte Aufgabe ist, aus über hundert Burschen die Auswahl zu treffen. Wir sind dankbar, uns an die Regeln der Tradition halten zu können. Wenn die Tanzgruppe steht, ist das aber alles kein Thema mehr.

Finden Sie es noch zeitgemäß, dass nur ledige, unverheiratete Männer bei Ihnen mitmachen können?

Sassmann: Ja, klar. Jede Tradition ist so viel wert, wie man an den Werten auch festhält.

In welcher Generation sind Sie dabei, Herr Weiß?

Maximilian Weiß kann eine lange und weit verzweigte Schäfflertradition in der Familie nachweisen. (Foto: Claus Schunk)

Maximilian Weiß: Ich bin der Vierte in der engeren Familie nach Opa, Vater und Bruder. Es schweift aber aus in der Verwandtschaft, wir sind auch mit der Familie Haller vom "Schäfflerwirt" verwandt. An einer Hand kann man die Vorfahren also nicht abzählen.

Hat es für junge Menschen ein besonderes Ansehen, Schäffler zu sein?

Weiß: Man hat schon seit der letzten Schäfflerzeit darüber geredet, dass man hofft, dann auch die Einladung zu kriegen. Gerade ich habe das schon seit 2012 miterlebt, weil ich vorher bei der Blasmusik dabei war, die die Schäffler begleitet. Ich glaube, für einen jungen Aschheimer, der für Aschheim und die Traditionen lebt, gibt es nichts Schöneres, als wenn die Einladung dann da ist. Wenn die Schäffler unterwegs sind, fiebert die ganze Ortschaft mit. Bei den Tänzen stehen Hunderte von Leuten außen rum. Das glaube ich kann man genießen, wenn man da als junger Mensch mitten in der Gruppe steht.

Aschheim und Dornach waren früher getrennte Orte, die Schäffler kamen nur aus Aschheim. Sind inzwischen auch Männer aus Dornach dabei?

Sassmann: Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Tradition so fortzuführen, dass nur Aschheimer mitmachen können. Auch wenn es uns sehr leid tut, die Dornacher Burschen sind alles pfundige Kerle und Aschheim und Dornach sind über andere Traditionen wie den Burschenverein wunderbar in der Vergangenheit zusammengewachsen. Aber für den Schäfflertanz wollen wir das im aktuellen Vorstand nicht ändern.

Schäfflertradition Die Tradition des Schäfflertanzes wurde in München begründet. Der Überlieferung nach hatte die Pest im Jahr 1517 viele Opfer gefordert und das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht. Daher machten es sich ein paar Fassmacher, die Schäffler, zur Aufgabe, die Bevölkerung mit einem Tanz aufzuheitern und wieder aus ihren Häusern zu locken. Diese Geschichte lässt sich historisch nicht genau belegen, dennoch hält sie sich bis heute als Gründungsmythos. In München feierten die Schäffler somit im vergangenen Jahr ihr 500-jähriges Bestehen. Auch hier mussten die Tänzer früher ledig sein - und wirklich Schäffler von Beruf. Aufgrund von Nachwuchsmangel wurde aber 1963 mit der ersten und 1970 mit der zweiten Auflage gebrochen, um die Tradition zu erhalten. In Aschheim wird der Tanz laut Erzählungen seit 1886 aufgeführt, nachdem zwei Brüder die Schäffler in München gesehen hatten. Der Beruf war aber nie ein Aufnahmekriterium. Heutzutage findet der Schäfflertanz alle sieben Jahre statt, zu Beginn des neuen Jahres tanzen die Männer nach traditionell unveränderter Choreografie. Porträts der verschiedenen Jahrgänge sind im Aschheimer Rathaus zu sehen. 2019 wird der 16. Jahrgang für sieben Wochen immer Samstags und Sonntags unterwegs sein. Für einzelne Termine wird auch Donnerstags und Freitags in öffentlichen Einrichtungen wie etwa Schulen getanzt. Die Choreografie wird von den Tänzers und den Reifenschwingern aufgeführt. Ein Kasperl gehört ebenfalls zum Schäfflertanz, ist aber nicht Teil der Tanzfiguren. Er sorgt für Unterhaltung, malt den Zuschauern rote Punkte auf die Nasen und Herzen auf die Wangen - anders als in München, dort werden Nasen in Erinnerung an die Pest schwarz angemalt. Außerdem erfindet der Aschheimer Kasperl Reime über die Tanzbesteller. Der Vorstand leitet die Gruppe an und übernimmt die Vorbereitungen vor der Tanzsaison, ist allerdings nicht Teil der Choreografie. Nur bei Auf- und Abmarsch ist er dabei. kwr

Möchte man der Überlieferung glauben, waren die Schäffler dafür da, um nach den Leiden durch die Pest Schwung ins Gemeindeleben zu bringen und die Leute zu erfreuen - heute sind wir weder von der Pest bedroht, noch herrscht Mangel an Entertainment. Was ist also das Ziel der heutigen Schäffler, braucht man sie noch?

Sassmann: Die Schäfflerzeit ist eine Jahreszeit, wo es nicht immer sonnig ist wie aktuell. Es ist meistens kalt, windig, es schneit von der Seite her - die Leute da vors Haus zu locken, ist dann schon mal ein schönes Zeichen. Wir haben Zuschauerzahlen im dreistelligen Bereich. Wenn der Marsch erklingt, kriegen wir Gänsehaut jedes Mal, und genau so geht es den Leuten. Die ratschen, die tauschen sich aus. Das ist schön mitzuerleben. Menschen haben heute wahrscheinlich andere Probleme, und da tragen wir dazu bei, einen schönen Vor- oder Nachmittag zu haben, wenn man uns begleitet.

Haben Sie noch Ihre erste Tracht von früher?

Sassmann: Aus meiner Zeit als Kasperl habe ich noch die drei Gewänder, die gibt man auch nicht weiter. Die Tracht selber bleibt zur Hälfte im Vereinsfundus: der Hut, die rote Jacke, die Westen, das Leder. Schuhe, Socken, Hose, Hemden, das bleibt beim Schäffler, ist in der Regel dann aber auch abgenutzt.

Wir sitzen gerade im "Gasthof zur Post" hier in Aschheim. Hier wurde auch der vergangene Jahrgang beherbergt.

Was heißt das genau? Sassmann: Bevor wir ausmarschieren, treffen wir uns in der Früh entweder beim "Schäfflerwirt" oder "Gasthof zur Post", den Wirtschaften des Vorstandes, oder beim "Schusterwirt". Da gibt es traditionell eine Gulaschsuppe als Frühstück, jeder kann aber essen, was er meint.

Inzwischen kann man Ihre Gruppe für Auftritte vom 6. Januar an buchen. Wo werden die ersten Tänze stattfinden?

Sassmann: Fixe Termine sind der erste Tanz für den Pfarrer, der zweite Tanz für die Gemeinde und der dritte Tanz für den Tanzlehrer. Das sind traditionell feste Tänze und die wollen wir auch so beibehalten. Ansonsten tanzen wir zwischen 15 und 20 Mal am Tag, also möchten wir es so koordinieren, dass wir nicht immer direkt nebeneinander auftreten, aber auch nicht zu weite An- und Abmarschwege haben.

Wer die Aschheimer Schäffler für einen Auftritt im nächsten Jahr buchen möchte, kann sich per E-Mail an E.Haller@schafflerwirt.de wenden.