Von Rainer Rutz, Planegg

Nur wenige Tage nach dem Tod seiner Ehefrau Christine ist jetzt auch Hubert Freiherr von Hirsch gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Der Name und die jüngere Geschichte Planeggs sind untrennbar mit dem "Baron", wie die Planegger kurz sagten, und seiner Familie verknüpft. Der Besitzer des Planegger Schlosses und einer Vielzahl von Grundstücken in der Gemeinde und im Würmtal stammt ursprünglich aus Baierbrunn, wo er auch eine Patentanwaltskanzlei führte. Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) stellte in einem ersten Nachruf vor allem die Bescheidenheit des Verstorbenen heraus.

In der Tat hielt sich Hubert Freiherr von Hirsch trotz seiner Bedeutung - er war auch Mitglied und Förderer in diversen Vereinen - stets im Hintergrund. "Wenn es um irgendwelche Grundstücksangelegenheiten in der Gemeinde ging, war der Baron immer irgendwie dabei", sagte Nafziger der SZ. Man habe gut mit ihm verhandeln können. Nafziger betonte auch seine "Großzügigkeit und die soziale Einstellung". Er habe viel für die Gemeinde getan. Der promovierte Chemiker habe sich auch sehr für den Campus in Martinsried interessiert und habe einen guten Draht zu Wissenschaftlern der Biotechnologie-Branche gehabt.

Im Jahr 2005 übergab Hubert Freiherr von Hirsch der Gemeinde das lange Zeit als verschollen geglaubte Archiv der Adelsfamilie dem Staatsarchiv München. Das Planegger Schlossarchiv ist im restaurierten Zustand dort einzusehen und es kann zu Forschungszwecken allgemein genutzt werden. Der Verstorbene hinterlässt drei Kinder. Der älteste Sohn, Philipp Freiherr von Hirsch, lebt in Planegg und ist seit einiger Zeit Geschäftsführer der Unternehmen seines Vaters. Er sitzt für die CSU im Gemeinderat. Ein zweiter Sohn lebt mit Familie in Gütersloh, eine Tochter in Baierbrunn. Die Beerdigung von Hubert Freiherr von Hirsch wird an diesem Samstag, 12. Februar, auf dem Planegger Friedhof sein. Zur Trauerfeier werden viele Persönlichkeiten und eine Reihe von Fahnenabordnungen erwartet.