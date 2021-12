Der Geist des Heide Volm in Planegg ist endgültig verloren. Die Zukunft des Areals, das hundert Jahre eine der größten bayerischen Vergnügungsstätten beherbergt hat, steht in den Sternen.

Es war einmal eine der größten Vergnügungsstätten Bayerns, ein Kultur- und Begegnungszentrum, Ort überregionaler Ausstellungen und Wettbewerbe, Bühne für Politiker aus ganz Deutschland, Bayerns mehrfach prämierter Biergarten oder einfach nur ein Platz, an dem man nach einem Spaziergang ins nahe gelegene Maria Eich ein Bierchen genießen konnte: Der (manche sagen auch: das) Heide Volm gehörte zu Planegg wie der Nockherberg zu München.

Bollwerkartig direkt am Bahnhof gelegen, hat der fast hundert Jahre alte Bau einen Weltkrieg überstanden und wirtschaftliche Dürrezeiten hinter sich gelassen und eigentlich sollte das "Wahrzeichen von Planegg" zum Mittelpunkt einer völlig neuen Gestaltung am Planegger Bahnhof werden - neben Wohnungen, Einzelhandelsläden, einem Supermarkt, dem neuen Busbahnhof und möglicherweise einem Hotel. Jetzt liegt dort ein großer Haufen Steine, und es gähnt ein Bauloch. Den Heide Volm gibt es nicht mehr, er ist im Frühjahr 2021 abgerissen worden. Die Zukunft des 1,3 Hektar großen Filetgrundstücks steht in den Sternen.

Auch die Gemeinde Planegg will beim Verkauf mitbieten

Natürlich soll es meistbietend verkauft werden. Und auch die Gemeinde Planegg gehört zu den Interessenten. Dafür allerdings müsste sie sich gewaltig verschulden - die Rede ist von einem zweistelligem Millionenbetrag im unteren bis mittleren Bereich. Eine sichere Investition, findet Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Er kann sich dort Wohnungen, Gastronomie und Geschäfte vorstellen, die Verhandlungen laufen offenbar zäh. Bis es eine Entscheidung gibt, tut sich am Bahnhofsareal gar nichts. Die diversen Architektenwettbewerbe müssen wohl noch einmal überarbeitet werden, es kann Jahre dauern, bis ein neuer Bebauungsplan aufgestellt wird. Bis dahin müssen die Planegger mit einem unschönen Bauloch am Eingang ihrer größten Einkaufsmeile leben.

Wie sehr das Ende der Traditionsgaststätte die Menschen in ganz Bayern bewegt hat, zeigt ein Eintrag bei Facebook: Allein die Seite der Süddeutschen Zeitung mit der Heide-Berichterstattung wurde binnen weniger Tage 272 000 mal angeklickt - mehr als jede andere.

Der Heide Volm kann sich mit vielen berühmten Namen schmücken: Politiker wie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Franz-Josef-Strauß, Horst Seehofer, Theo Waigel, Thomas Goppel. Die Liste ist endlos. Parteitage wurden in der tausend Personen fassenden großen Festhalle ebenso abgehalten wie nationale und internationale Kongresse.

Detailansicht öffnen Im Jahr 2011 fand der 31. Münchner Orchideen-Markt in der Großgaststätte statt. (Foto: Alessandra Schellnegger/Archivbild)

Berühmt wurden die jährlichen Orchideentage, wo im Beisein internationaler Medien gewöhnlich neue Züchtungen präsentiert wurden - etwa durch den früheren Münchner Oberbürgermeister Christian Ude die prächtige Hybride "Phalaenopsis Christian Ude". Legendär waren die jährlichen Antiquitätentage ebenso wie der riesige Hobbykünstlermarkt. Und der Heide Volm war ein Rockpalast: Die Musiker der Spider Murphy Gang wurden hier groß und traten regelmäßig auf, Altrocker Paul Würges war ein Stammgast, die Gastspiele der Biermösl Blosn waren stets ausverkauft, ebenso die von Gerhard Polt oder Sigi Zimmerschied, alle waren da. Einmal im Jahr wurden am Volm-Berg die Rock'n'Roll-Landesmeister gekürt, ganz zu schweigen von den Dutzenden Großveranstaltungen im Fasching.

Der Heide war auch eine Hochburg der volkstümlichen bayerischen Musik und nicht wenige klassischen Ensembles trafen sich hier. Aus einer ganz anderen Ecke kamen die Mitglieder von 1860 München, die alljährlich ihre mitunter turbulenten Mitgliederversammlung abhielten. Und schließlich: Willy Heide, der verstorbene langjährige Chef der Oktoberfest-Wirte hatte hier sein Domizil. Legendär ist sein Kampf gegen ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie, er befürchtete, wie viele andere, einen Rückgang der Gästezahlen - das Gegenteil trat ein. Der riesenhafte Biergarten des Heide Volm wurde mehrfach hintereinander zum "Besten Biergarten Münchens" gekürt und er verlor auch nichts von seinem Nimbus, als nach Willy Heides Tod mit ein paar Traditionen gebrochen wurde: Mitten im Biergarten wurde ein hübscher Pavillon gebaut, wo die Gäste besten Espresso und einen gediegenen italienischen Grappa geboten bekamen.

Alles aus und vorbei. Natürlich will die Gemeinde, sollte sie das Areal kaufen können, wieder einen Biergarten anbieten, immerhin stehen noch ein paar der alten Kastanienbäume. Doch der Geist des Heide Volm, der fast hundert Jahre fest mit dem Namen Planeggs verbunden war, der ist unweigerlich verloren.