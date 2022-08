Die European Championships sind kaum vorüber, schon wirft das nächste große Sportereignis seine Schatten voraus. Unterföhring, Ismaning und Garching wollen gute Gastgeber sein, wenn 2023 die Special Olympics in Berlin stattfinden. Die drei Kommunen im nördlichen Landkreis sind dann Host-Towns und nehmen von 12. bis 15. Juni eine über 60 Köpfe zählende Delegation von Athleten, Betreuern und Angehörigen aus Neuseeland auf. Um sich darauf gut vorzubereiten, haben Vertreter der drei Kommunen kürzlich die Special Olympics Landesspiele in Regensburg besucht. Dort waren etwa 1000 Sportlerinnen und Sportler, 300 Trainer und Betreuer sowie 500 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen in insgesamt 16 Sportarten aktiv. Birgitt Hölzel und Laura Klein aus dem Unterföhringer Beratungszentrum für Familie, Senioren und Inklusion sahen dort genau hin, wie das Rathaus in Unterföhring mitteilt, um die Bedürfnisse der Sportler und ihrer Begleiter zu erkennen. Sie übergaben zudem bei der Siegerehrung des Boccia-Wettbewerbs auch die Medaillen. Die Special Olympics sind das größte inklusive Sportevent für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung weltweit.