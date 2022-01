Zwei örtliche Initiativen wollen am nächsten Donnerstag, 3. Februar, in Ottobrunn und Hohenbrunn mit einer Lichterkette für Zusammenhalt und Demokratie demonstrieren. "Wir als Bürgerinnen und Bürger vieler gesellschaftlicher Gruppen, Parteien, Kirchen und Vereine aus Hohenbrunn und Ottobrunn wollen zeigen, dass wir Verantwortung füreinander tragen und zu Einschränkungen bereit sind", heißt es in einem Aufruf unter den Hashtags "#Ottobrunn wird sichtbar" und "#Hohenbrunn wird sichtbar". Man wolle "Dankbarkeit zeigen gegenüber denen, die in den Zeiten der Pandemie aufopferungsvolle Arbeit für die Gemeinschaft leisten", erklärt die Ottobrunnerin Monika Löser im Namen der Initiatoren.

Aufgerufen sind alle Bürger, sich von 19 Uhr an entlang zweier Achsen aufzustellen - im Abstand von 1,50 Meter und mit FFP2-Masken. Die erste Achse führt vom Rathaus Ottobrunn zur Kirche St. Otto, den Eduard-Klas-Weg entlang über die Putzbrunner Straße zur Friedenstraße. Die zweite Achse verläuft vom Rathaus aus zur Kirche St. Magdalena über die Rathaus-, Pestalozzi- und Ottostraße. Ansammlungen sollen unbedingt vermieden werden. Nötigenfalls seien Nebenstraßen zu nutzen, um Ansammlungen zu vermeiden, so die Organisatoren. Die Kernzeit der angemeldeten Demonstration ist für 19.15 bis 19.45 Uhr geplant.