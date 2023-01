Von Stefan Galler, Hohenbrunn

Das große und vor allem teure Prestigeobjekt, das Hallenbad auf dem Riemerlinger Sportcampus, bereitet der Gemeinde Hohenbrunn auch ein paar Wochen nach seiner Eröffnung noch Probleme: Wie Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) im Gemeinderat einräumen musste, ist es noch nicht möglich, an den Kassenautomaten bargeldlos zu bezahlen. Auch sollen festinstallierte Föhns nachgerüstet werden. "Wir haben jetzt fünf Föhns zum Stückpreis von 30 Euro gekauft und angesteckt", schilderte Straßmair. Das sei aber keine Dauerlösung. "Gerade für Schulkinder ist es wichtig, dass sie sich die Haare trocknen können." Die Handgeräte könnten zudem entwendet werden.

In den Umkleiden des 27 Millionen Euro teuren Neubaus fehlen ferner Kleiderbügel, Haken zum Aufhängen von Jacken und Abstellmöglichkeiten. Weitere "Kinderkrankheiten" betreffen dem Bürgermeister zufolge die Lautsprecher, die keine Bluetooth-Funktion besitzen, sowie die Bedienung der Anzeigetafel in der neuen Turnhalle. Diese lässt sich nicht vom Platz des Hallensprechers aus bedienen, sondern nur aus dem Keller. Nun soll ein Display nach oben gebracht werden, von dem aus Spielstand und Uhr aus der Halle eingestellt werden können. Die kleineren Schäden, die durch die Bauarbeiten am Hallenboden entstanden sind, sollen frühestens in den Osterferien behoben werden, eventuell auch erst im Sommer.

Die vorerst gültigen Öffnungszeiten für den Badebetrieb sind mittwochs von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Darüber hinaus sind jeweils an Dienstagen und Freitagen zwischen 20 und 21.30 Uhr zwei Bahnen für private Schwimmer reserviert. Das große Trainingsbecken werde auf 26 Grad aufgeheizt, das Lehrschwimmbecken auf 28 Grad, sagte der Bürgermeister zu, der in früheren Gemeinderatssitzungen bereits hatte durchblicken lassen, dass er für das Schwimmbad mit einem jährlichen Defizit von etwa einer Million Euro rechnet - auch aufgrund der hohen Energiepreise.

Ein offizielles Eröffnungsfest ist für Samstag, 4. März, vorgesehen. Bei einem Tag der offenen Tür sollen dann die am Bau beteiligten Ingenieure für Rückfragen zur Verfügung stehen.