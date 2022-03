Das Psychiatrie-Museum am Isar-Amper-Klinikum ist aufgrund der Corona-Einschränkungen lange Zeit geschlossen gewesen. Es wurde umgestaltet, jetzt ist die Einrichtung auf dem Gelände des Klinikums an der Vockestraße 76 in Haar von Sonntag, 13. März, an wieder für Interessierte geöffnet. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat kann das Museum von 14 bis 16 Uhr besucht werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Psychiatrie-Museum macht die historische Entwicklung der Fachdisziplin anschaulich und hat die 115-jährige Geschichte der heute größten Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie aufbereitet. Zahlreiche historische Ausstellungsgegenstände vermitteln einen Einblick in das Leben und Arbeiten dort. Insbesondere wird auch auf die Verbrechen im Zuge der Euthanasie während der Zeit des Nationalsozialismus eingegangen. Es gelten laut Mitteilung weiterhin die Corona-Regeln. Das heißt: 3G-Regel, Abstand von 1,5 Metern sowie das Tragen einer FFP-2-Maske.