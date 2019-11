Ein Neuling an der Spitze

Bürgermeisterkandidat Wildenheim führt CSU-Liste an

Mit einem Mix aus neuen und bewährten, jungen und erfahrenen Kandidaten zieht die Grasbrunner CSU in den Kommunalwahlkampf. Die jüngste Bewerberin, Viktoria Walter, ist 21, der Älteste mit Gemeinderatserfahrung, Knut Wartenberg, 76 Jahre alt. Angeführt wird die Liste von Bürgermeisterkandidat Detlef Wildenheim, der bisher nicht dem Gemeinderat angehört. Ihm folgen auf den Plätzen zwei bis sechs lauter amtierende Gemeinderäte, ehe in Carmen Müller und Markus Krah zwei Neue antreten. Aktuell hat die CSU im Gemeinderat sechs von 20 Sitzen. Der amtierende Dritte Bürgermeister Michael Hagen, der 2014 noch als Bürgermeisterkandidat für die CSU angetreten war, kandidiert erst auf Listenplatz acht.

Die Männer sind auch bei dieser Wahl auf der CSU-Liste in der Überzahl: Nur acht der 20 Kandidaten sind Frauen, fünf von ihnen auf hinteren Plätzen. Die vom Ortsvorstand vorgeschlagene Liste wurde von den Parteimitgliedern bei der Aufstellungsversammlung am Mittwochabend in der Grasbrunner Sportgaststätte einstimmig angenommen. Spitzenkandidat Wildenheim äußerte sich hinterher sehr zufrieden: "Ich bin stolz auf meine Kandidaten. Wir sind ein gutes Team, wir kommen aus dem gesamten Gemeindegebiet, wir sind für unsere Nachbarn da und die, die ein offenes Ohr benötigen." Ganz besonders stolz sei er auf seine jungen Mitstreiter: Victoria Walter, Max Moser, einen Enkel von Altbürgermeister Wilhelm Dresel, Franziska Wiesheu und Kathrin Ostner.

Für den Wahlkampf umriss Wildenheim einige Themen, auf die die CSU setzen wolle: die noch immer nicht gelösten Verkehrsprobleme, das schnelle Internet, das nicht vorankomme, und die Kostenexplosion bei der neuen Turnhalle.

Die CSU-Liste für Grasbrunn: 1. Detlef Wildenheim, 2. Ursula Schmidt, 3. Bernhard Bauer, 4. Paul König, 5. Karl Humplmair jun., 6. Carmen Müller, 7. Markus Krah, 8. Michael Hagen, 9. Michaela Leclaire, 10. Maximilian Moser, 11. Richard Büttner, 12. Zoran Kaevski, 13. Angelika von Finck-Leuer, 14. Franziska Wiesheu, 15. Karin Beierkuhnlein, 16. Ralf Haberzettl, 17. Victoria Walter, 18. Robert Witaschek, 19. Kathrin Ostner, 20. Knut Wartenberg