SPD will kommunales Wohnunternehmen

Garching soll noch mehr als bisher aktiv werden und mit Hilfe eines eigenen Kommunalunternehmens Wohnungen mit bezahlbaren Mieten für die Menschen am Ort schaffen. Das schlägt die SPD-Fraktion im Garchinger Stadtrat in einem Antrag vor. Zu diesem Zweck sollen die Kommunalpolitiker ein Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts ins Leben rufen, das Wohnungen und Grundstücke errichtet, unterhält und vermietet beziehungsweise verpachtet. Mit einem solchen kommunalen Wohnbauunternehmen könnte die Universitätsstadt selbständig auf dem Wohnungsmarkt agieren und auf eigenen Grundstücken Wohnungen errichten, deren Mieten unter den marktüblichen Sätzen liegen, argumentieren die Sozialdemokraten. Zudem könnte die Stadt überlegen, eigene Grundstücke in Erbpacht zu vergeben, nach selbst entwickelten Kriterien. Die Stadt Garching zählt wie viele Ortschaften des Landkreises München zu den Gebieten mit rasant steigenden Mieten. Normalverdiener tun sich inzwischen schwer, eine leistbare Bleibe zu finden.