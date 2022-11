Von Wolfgang Krause

Eine 84 Jahre alte Frau aus Feldkirchen hat Betrügern am Dienstagnachmittag Gold im Wert von 400 000 Euro übergeben. Nach Angaben der Polizei überrumpelten die Täter die Rentnerin mit einem sogenannten Schockanruf: Ein angeblicher Polizeibeamter meldete sich bei der Seniorin und erklärte, dass ihre Nichte einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution von mehreren zehntausend Euro zu zahlen sei. Die 84-Jährige ging daraufhin zu ihrer Bank und leerte ihr Schließfach. Den gesamten Inhalt - immerhin sieben Kilo Gold in Barren und Münzen - übergab sie kurz nach 15 Uhr einem weiteren bislang unbekannten Täter vor ihrer Haustür.

Ein Neffe der Frau, der kurz darauf zufällig zu Besuch kam, sah den Abholer noch und schöpfte Verdacht. Nachdem er mit seiner Tante gesprochen hatte, informierte er die Polizei. Die leitete sofort eine Fahndung ein, die aber ohne Erfolg blieb. Gesucht wird jetzt ein 30 bis 40 Jahre alter und circa 1,80 Meter großer und 80 Kilo schwerer Mann mit westeuropäischem Aussehen. Bekleidet war er mit einer hellblauen Windjacke, die Beute war in einer blauen Stofftasche mit der Aufschrift "Gemeinde Feldkirchen" und dem Gemeindewappen verstaut. Zeugen, die am Dienstag im Bereich der Kreuzstraße, Regina-Ullmann-Straße und Sonnenstraße in Feldkirchen etwas Verdächtiges mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei melden. Die Ermittlungen führt die Arbeitsgruppe Phänomene im Kriminalfachdezernat 3, Telefon 089/2910-0.