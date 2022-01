Nicht wenigen Seniorinnen und Senioren fällt es mit zunehmenden Alter schwer, ihren Schriftverkehr zu erledigen. Gleichzeitig wollen sich viele ältere Menschen ehrenamtlich engagieren. Im Landkreis München wird dies nun durch ein Postpatenprojekt ermöglicht. Interessenten werden für diesen Einsatz vom Münchner Bildungswerk geschult und von der Beratungsstelle Aufsuchende Seniorenberatung des Landratsamts München fachlich begleitet. Am 21. Februar findet im Münchner Bildungswerk ein Informationsabend statt, voraussichtlich in Präsenz mit der Möglichkeit, sich online zuzuschalten. Weitere Informationen erhält man in der Aufsuchenden Seniorenberatung unter Telefon 089/6221-2840 oder beim Münchner Bildungswerk unter 089/54 58 05-0.