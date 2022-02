Bei einem missglückten Überholmanöver im Bereich des Autobahnkreuzes München-Süd ist es am Sonntagmorgen gegen 8.20 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Kleintransporter überschlug. Vier Personen wurden leicht verletzt. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen und die Autobahn in Fahrtrichtung zur A99 vorübergehend gesperrt. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Bad Aibling hatte mit seinem Wagen versucht, von rechts kommend einen auf der Mittelspur fahrenden Lieferwagen zu überholen. Er wollte dafür auf die linke Spur wechseln und stieß dabei mit dem Kleintransporter zusammen, an dessen Steuer ein 25-jähriger Echinger saß. Der Transporter kam daraufhin rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Drei Personen im Transporter und auch der 30-Jährige wurden in eine Klinik gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Schaden laut Polizei: circa 50 000 Euro.