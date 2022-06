Von Stefan Galler, Ismaning

Mit dem finalen Wurf war dann alles klar: Michelle Schäfer wuchtete den Ball ins kurze Eck des spanischen Tores - anschließend kannte der Jubel bei der deutschen Auswahl, den Betreuern und mitgereisten Fans keine Grenzen: Die Frauen-Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist am Sonntagabend auf Kreta erstmals Beachhandball-Weltmeister geworden - durch einen 2:0-Erfolg gegen Spanien, wobei beide Sätze jeweils durch ein Golden Goal entschieden wurden. Damit ist das vom Ismaninger Alexander Novakovic trainierte Team in allen Partien ohne Satzverlust geblieben - ein absolutes Novum in der Geschichte der Welttitelkämpfe in diesem Sport.

"Ein echt historischer Triumph", sagte Novakovic am nächsten Vormittag und musste einräumen, von der spontanen Siegesfeier noch völlig geplättet zu sein. "Es war nichts vorbereitet und dementsprechend unorganisiert, aber einige andere Mannschaften haben sich dann noch angeschlossen. Letztendlich bin ich erst heimgekommen, als es schon wieder hell war."

Detailansicht öffnen So sehen Sieger aus: Bundestrainer Alexander Novakovic (links) und seine Spielerinnen im Moment des Triumphs, soeben hat Michelle Schäfer den Siegtreffer im Finale erzielt. (Foto: Jörg Gettwart (honorarfrei))

Die Handball-Gemeinde Ismaning hat an diesem Erfolg einen großen Anteil, der Bundestrainer nennt sie gar die "Keimzelle" des Weltmeistertitels, dem 2021 bereits der Sieg bei der Europameisterschaft in Bulgarien vorangegangen war. Aus der damaligen A-Jugend der "Isi"-Handballerinnen war 2014 das erste Beach-Team des TSV mit dem Namen "Brüder Ismaning" entstanden - prompt wurde diese eigentlich eher zum Spaß gegründete Truppe im gleichen Jahr deutscher Meister. Mittlerweile ist Ismaning offizieller Stützpunkt des Deutschen und Bayerischen Handballverbandes, Trainer Novakovic kann hier unter professionellen Bedingungen mit den besten Sandspezialistinnen des Landes trainieren.

Und dazu gehören natürlich nicht nur Spielerinnen aus der Region wie Kirsten Walter (Ismaning) oder Isabell Kattner (Oberschleißheim), die beide beim Drittligisten HCD Gröbenzell in der Halle spielen, sondern auch Bundesligaprofis wie Katharina Filter, Liv Süchting (beide Buxtehuder SV) oder Lucie-Marie Kretschmar (HSG Bensheim/Auerbach). Der WM-Sieg dürfte auch für diese verdienten Spielerinnen einen besonderen Stellenwert in ihrer Laufbahn einnehmen, immerhin besiegte die DHB-Auswahl vor dem Finale gegen Spanien bereits in der Vorrunde die Teams aus Brasilien, Ungarn und Norwegen und in der Hauptrunde die Niederlande, Uruguay und Argentinien. Im Viertelfinale wurde Portugal aus dem Weg geräumt und im Halbfinale setzte man sich abermals gegen die Niederlande durch.