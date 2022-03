In Baierbrunn wird ein Stück aufgeführt, das in Zusammenarbeit mit der Polizei entstanden ist und Senioren über die Tricks von Kriminellen aufklären soll.

Von Udo Watter, Baierbrunn

Wer das Vergnügen hat, Baierbrunns Seniorenreferentin Christine Zwiefelhofer im Gemeinderat zu erleben oder sich privat mit ihr zu unterhalten, wird wohl den Eindruck gewinnen: Diese Frau lässt vielleicht mal Fünfe grade sein, aber ein X für ein U vormachen, das lässt sie sich nicht. Aber gut, ganz sicher kann man sich nie sein, und gerade die Altersklasse Ü 60 ist immer wieder besonders gefährdet, Opfer von Betrugsmaschen zu werden - Klassiker sind der sogenannte "Enkeltrick" und der "falsche Polizist". In wohlhabenden Gegenden wie dem Raum München sind findige Trickbetrüger, die die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen versuchen, oft aktiv. Mit Schockanrufen und falschen Informationen, etwa über die missliche Lage von Verwandten oder eine Einbruchsserie in der Nachbarschaft, aber auch unwahren Gewinnmitteilungen, wird ein falsches Szenario geschaffen, dem man sich mitunter nur schwer zu entziehen vermag.

Eine originelle Art und Weise, in dieser Hinsicht Präventionsarbeit zu leisten, ist das Theaterstück "Lug und Betrug", das am Dienstag, 22. März, im Sport-und-Bürgerzentrum Baierbrunn gezeigt wird. Christine Zwiefelhofer war auf die von der Theatergruppe Musikverein Graben in Schwaben und der Polizeiinspektion Augsburg konzipierte und im Herbst 2021 uraufgeführte Inszenierung aufmerksam geworden und hatte die Idee, diese Produktion ins Isartal zu holen.

"Ich fand das sehr interessant. Die Theatergruppe hat das mit der Polizei einstudiert und zeigt auf der Bühne, wie Senioren über den Tisch gezogen werden", erklärt Zwiefelhofer. In den verschiedenen Episoden geht es immer wieder darum, wie Kriminelle versuchen, an das Ersparte der potenziellen Opfer zu kommen. In einem Zweiakter sehen Besucherinnen und Besucher - die Vorstellung ist natürlich nicht nur für ältere Semester - wie schnell man Opfer von Betrügern werden kann. In Szenen, wie aus dem richtigen Leben, werden die Schauspielerinnen und Schauspieler verschiedene Betrügereien vorspielen - für die Zuschauer sicherlich ein zugleich unterhaltsames wie erschreckendes Schauspiel.

Im Anschluss gibt die Kriminalpolizei zudem Tipps und Informationen, wie man sich vor derartigen Straftaten schützen kann. Der Vorhang für "Lug und Betrug" öffnen wird sich am Dienstag, 22. März, im Baierbrunner Sport- und Bürgerzentrum am Wirthsfeld um 15 Uhr. Mitorganisator ist der Trachtenverein "Georgenstoana Baierbrunn". Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Um Anmeldung wird ebenfalls gebeten bei Christine Zwiefelhofer unter Telefon 089/793 05 07.