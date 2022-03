Auf dem Weg zu einem Einsatz ist eine Polizeistreife am Mittwoch in Aschheim in einen Unfall verwickelt worden. Nach Angaben des Münchner Präsidiums war ein 27 Jahre alter Beamter mit einem Kollegen wegen eines Körperverletzungsdelikts nach Feldkirchen unterwegs. Als er von der Staatsstraße 2082 nach rechts auf die Bundesstraße 471 abbog, geriet das Polizeiauto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Auto eines 21-Jährigen. Der Polizeibeamte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, bedurfte aber zunächst keiner medizinischen Behandlung. Der Beifahrer des Polizeifahrzeuges blieb unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße zwei Stunden lang komplett gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie muss auch klären, inwiefern die Streifenbesatzung im Rahmen der Einsatzfahrt Sonderrechte in Anspruch genommen hat.