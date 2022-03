Unbekannte sind in den Bürotrakt eines Hauses an der Saturnstraße in Aschheim eingestiegen und haben dort mehrere Tresore geknackt. Die Täter kamen laut Polizeibericht irgendwann zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, und verschafften sich auf bisher nicht geklärte Weise Zugang zu dem Gebäude, in dem sich ein Bekleidungsgeschäft befindet. Aus den Tresoren holten sie nach aktuellem Stand der Ermittlungen etwa 10 000 Euro Bargeld, bevor sie unerkannt entkamen. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, sich zu melden.