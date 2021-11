Der Herbstaufschwung auf dem Arbeitsmarkt hat auch im November angehalten. Wie die Münchner Agentur für Arbeit vermeldet, waren im Landkreis München im November 4748 Menschen erwerbslos gemeldet; das sind 246 weniger als noch im Oktober und bedeutet eine Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr 2020, in dem die Corona-Pandemie viele Branchen arg gebeutelt hat, waren heuer im November 1335 Menschen weniger ohne Job. Insgesamt entwickele sich vor allem die Personalnachfrage in Stadt und Landkreis München erfreulich, in Richtung des Niveaus vor Ausbruch der Pandemie, sagt Wilfried Hüntelmann, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München. Allein im November gingen bei der Agentur 3545 neue Stellenangebote ein.