Erdkröte, Gras- und Springfrosch gehen wieder auf Wanderschaft. Daher sind seit einigen Tagen die Schranken an der Römerstraße von Deisenhofen nach Straßlach und von Laufzorn nach Straßlach wieder jede Nacht von 19 Uhr an geschlossen. Mitarbeiter der gemeindlichen Bauhöfe und Mitglieder des Bund Naturschutz Oberhaching erledigen dies. Um 7 Uhr morgens werden die Wege wieder freigegeben. Die nachtaktiven Amphibien gehören zu den gefährdeten Arten. Wenn die Bodentemperatur ansteigt, kommen sie aus ihren Winterquartieren und wandern zu ihren Laichplätzen. Seit Jahrmillionen gibt es die Amphibien, doch die modernen Zeiten machen ihnen das Überleben schwer. Eine Bedrohung sind Straßen, die ihre Frühjahrswanderwege durchschneiden. Auf dem Weg zu ihren Laichgewässern in Laufzorn, den wertvollsten im südlichen Landkreis, müssen sie die Römerstraße überqueren. Auch andere Straßen mit großem Amphibienverkehr im Landkreis werden gesperrt, das Landratsamt bittet Autofahrer um langsames Fahren in den Abendstunden. Die Wanderzeit der Tiere dauert etwa bis Mai.