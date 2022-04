Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei für die Festnahme eines 18 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Emsland gesorgt, der in drei Fällen von Callcenter-Betrug in Oberbayern Geld abgeholt haben soll. Im Verlauf einer Wohnungsdurchsuchung gestand der junge Mann die Taten; er wartet nun auf seine Überstellung nach München. Dort hatte er am 7. März in Feldmoching und am 9. März in Laim Beträge zwischen 10 000 und 20 000 Euro abgeholt, die ein mehr als 80 Jahre alter Mann sowie eine über 60 Jahre alte Frau auf Parkplätzen hinterlegt hatten. Die Opfer waren zuvor von Telefonbetrügern kontaktiert worden, die sich als Polizeibeamte ausgaben und sie zur Herausgabe von Ersparnissen überredeten, unter dem Vorwand, das Geld vor Räubern in Sicherheit zu bringen. Zwischen diesen beiden Taten war der 18-Jährige auch noch in Traunreut als Abholer tätig gewesen. Gelohnt haben dürfte sich die weite Fahrt in den Süden für ihn trotzdem nicht.