"Wir und der Krieg" von Edward Okún ist in den Jahren 1917 bis 1923 entstanden und ist aus dem Nationalmuseum in Warschau nach München gereist.

"Stille Rebellen" heißt die aktuelle Ausstellung über polnischen Symbolismus in der Kunsthalle München, die mit überraschenden Einblicken in die Ästhetik und das Seelenleben polnischer Künstler um 1900 aufwartet und noch bis August zu sehen ist. Ganz und gar nicht still ist hingegen die Afterwork-Reihe, die jeden dritten Mittwoch im Monat zu einem abendlichen Ausstellungsbesuch einlädt. Von 18 bis 22 Uhr gibt es spezielle Afterwork-Führungen, außerdem eine große Tombola. Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch kann man den Abend im Café Theatiner 8 bei Musik von DJ Alkalino ausklingen lassen, ein bisschen chillen oder vielleicht sogar abtanzen - so war's jedenfalls in vorpandemischen Zeiten.

Afterwork zur Ausstellung "Stille Rebellen", Kunsthalle München, Theatinerstr. 8, Mi., 20. April, 18.30 Uhr. Weitere Termine: 18. Mai, 15. Juni und 20. Juli, jeweils 18.30 Uhr