Von Michael Zirnstein

Das multimediale Theater- und Medienprojekt "Das Labyrinth" anlässlich "100 Jahre Hitlers Festungshaft" in Landsberg erhält 7400 Euro. Zum "Ideenaustausch" mit dem Breslauer Barockorchester bekommt der Windsbacher Knabenchor 24 000 Euro für eine Konzertreise. In Zwiesel gibt es 3900 Euro für die Sonderausstellung "Fiasco - die Flasche in Kunst, Design und Kulturgeschichte". So unterschiedlich sind die Projekte, die der Freistaat Bayern 2023 mit bis zu 25 000 Euro aus seinem Kulturfonds fördert.

Und so soll es sein laut Kunstminister Markus Blume: "Die Projekte geben ein eindrucksvolles Beispiel, wie lebendig und kreativ die Kunstlandschaft bayernweit ist", sagte er bei der Bekanntgabe der Empfänger. An 70 Kunst- und Kulturprojekte gehen insgesamt 734 000 Euro: 7400 für eine "literarisch-musikalische Floßfahrt" der Theaterwerkstatt Augsburg, 20 000 für die Sonderausstellung "August und Elisabeth Macke" im Franz Marc Museum Kochel, und Cham darf sich über 11 000 Euro für die Tribüne im Freilichttheater, 6000 für das Theaterhaus und 23 400 für die Erweiterung des Rundfunkmuseums freuen. Weitere Förderungen mit höheren Summen werden im April beschlossen.