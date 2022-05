Von Michael Zirnstein, München

Niemand hat in München während der Pandemie so viel veranstaltet wie Benjamin David. Mit seinem "Kulturlieferdienst" verteilte er Konzert-Carepakete in allen Vierteln - gerade stieg das 209. Straßenfest. Und in seinem "Kultursommer 2021" breitete er fünf Bühnen entlang der Isar aus. Not macht kreativ und öffnete Türen in den Behörden. Dagegen ist sein "Kulturstrand" fast schon wieder der Normalfall. Seit 2005 veranstaltet ihn David mit seinen Urbanauten nahezu jährlich, um vergessene Orte im öffentlichen Raum zu beleben - wie nun wieder auf dem Balkon der Corneliusbrücke.

Die Kultur soll nicht nur Feigenblatt sein, auch wenn der Strandbetreiber die Saison am Freitag, 6. Mai, um 12 Uhr mit einem Holzfass Freibier eröffnet. Um 17 Uhr legt Wanda Wild auf, und dass das mehr als Party-Beschallung ist, zeigt sich schon daran, dass dies der Auftakt der Reihe "Kulturstrand x Marry Klein" ist, in der nur weibliche DJs ihre Sicht auf Techno vorstellen dürfen. Samstags werden, so sagt David, "die besten DJs unseres Gemeinwesens" von Felix Larsons gebucht, der am 7. Mai selbst von 17 bis 22 Uhr am Pult steht. Jeden Sonntag laden die Jazzer Ferdinand Pichlmaier und Wolfgang Gerrer auf ihre Open Stage. Für die Dienstage sucht Waseem Radwan multikulturelle Acts aus Münchens aus; auch mittwochs und donnerstags läuft Live-Musik, am 11. Mai etwa von Alina Abgarjan und Bob Eberl. Immer wieder soll es auch Tanzveranstaltungen (montags) und "kulturelle Interventionen" geben.

Kulturstrand am Isarbalkon, Fr., 6. Mai, bis 6. August, tägl. bei gutem Wetter von 12 bis 14 Uhr, Corneliusbrücke, aktuelles Programm unter facebook.com/kulturstrand