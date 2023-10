"Ein Mensch hat einen ganz anderen Blick auf die Welt als eine Maschine", sagte die Münchner Autorin Monika Pfundmeier im August der SZ. Die Frage, wie dieser menschliche Blick in einer Zeit sichtbar bleibt, in der die künstliche Intelligenz (KI) omnipräsent zu sein scheint, trägt Pfundmeier als unter anderem Vorsitzende der Regionalgruppe München-Oberbayern beim Verband deutscher Schriftsteller nun mit einem Vortrag in die Seidlvilla. Eine Diskussionsrunde mit den ebenfalls literaturpolitisch engagierten Autorinnen Janet Clark und Theresa Hanning sowie einem Vertreter des Verlagswesens will sich anschließend der Frage nähern, was KI "mit unserem Leben, mit Literatur und Arbeit" mache.