Zehn Jahre, zehn Städte: "OK Kid" spielen auf ihrer Geburtstagstournee auch in der Muffathalle.

Von Anastasia Trenkler

Wenn sich die Band OK Kid zum Geburtstag nur eine Sache wünschen dürfte, dann wahrscheinlich, dass es Hirn regnet. Dass die Menschheit in Zeiten von Kriegen und Klimakrise ein wenig mehr Verstand geschenkt bekäme. "Stell dir vor, es gäb' ein Recht für jeden Menschen eins zu haben / Vielleicht zwei-, dreimal im Jahr im Hirnregen zu baden / Was würdest du sagen, wenn es wirklich funktioniert / Und dann würden wir's benutzen und die Egos nicht regieren", phantasiert Leadsänger Jonas Schubert in "Es regnet Hirn".

Zwar wird der Wunsch der Musiker auch in Zukunft unerfüllt bleiben, feiern wollen sie dennoch: Zehn Jahre in zehn Städten. OK Kid geht auf Geburtstagstournee und spielt an diesem Sonntag in der Münchner Muffathalle. "2013 war das Jahr, in dem uns bewusst wurde: Es wird sich lohnen, 100% für diese Band zu geben und sich für die eine Sache zu verschwenden", schreiben Schubert und seine Kollegen Moritz Rech und Raffael Kühle in ihrer Tour-Ankündigung. 2013 war das Jahr, in dem OK Kid mit ihrem Debüt-Album durchstartete.

Songs wie "Stadt ohne Meer" und "Kaffee warm" trafen den Geschmack der damaligen Jugend: Gefühlvoll-melancholische, manchmal kitschige Lyrics vorgetragen in einer Mischung aus Rap und Gesang auf poppigen, mit elektronischen Einflüssen gespickten, Melodien. Ein Genre, wie es schon Casper, Prinz Pi und andere Kollegen dieser Zeit zu bedienen wussten - und das OK Kid zu zehn erfolgreichen Jahren mit fünf Alben verhalf. Zuletzt erschien "Drei", in Anlehnung an "Zwei" (2016), im Sommer vergangenen Jahres. Auf elf Songs geben sich die Musiker dem Weltschmerz hin: Dem bereits erwähnten Wunsch nach Hirnregen, dem Zufall und Glück der Herkunft und natürlich den ganz großen Gefühlen.

Gemeinsam mit Jeremias performt OK Kid "Das Letzte", eine Pop-Ballade, die beiden Bands gut zu Gesicht steht. So sind die Musiker aus Hannover schließlich nicht nur der einzige Feature-Gast auf dem Album von OK Kid, sondern gewissermaßen auch ihr Nachfolger - nur eben für die Gen Z. Apropos Generationenwandel: Wenige Wochen vor Tour-Beginn veröffentlichte OK Kid ein Geburtstagsständchen auf sich selbst. Gemeinsam mit Querbeat legten sie ihren zehn Jahre alten Erfolgshit "Verschwende mich" als Brass-Pop-Version neu auf. Seit zehn Jahren verschwendet sich OK Kid für die eine Sache, hundert Prozent für diese eine Band.

OK Kid, Sonntag, 16. April, Einlass 19 Uhr, 20 Uhr, Muffathalle, Zellstraße 4