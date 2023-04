Einen kompletten Überblick der kirchlichen Veranstaltungen im Erzbistum München und Freising bietet die Seite www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste-veranstaltungen, die Seite www.eja-muenchen.de/jugendgottesdienste bündelt spezielle Angebote für junge Menschen. Die evangelischen Gottesdienste in der Region München sind unter www.ostergottesdienste.de und www.muenchen-evangelisch.de einsehbar.

Ostersonntag

Katholisch

Kardinal Reinhard Marx feiert im Liebfrauendom um 10 Uhr das Hochfest der Auferstehung des Herrn. Domchor, Junge Domkantorei, Domorchester und Solisten lassen Joseph Haydns Heiligmesse und weitere Werke erklingen; um 17.15 Uhr beginnt eine feierliche Ostervesper ebenfalls mit Kardinal Marx, musikalisch begleitet von Werken von Max Eham und Georg Friedrich Händel; um 18 Uhr läuten die Glocken des Domes zu einer Heiligen Messe.

St. Bonifaz begeht die Osternacht um 5 Uhr morgens, begleitet von Gesängen der Schola der Abtei und von Orgelspiel von Martin Fleckenstein; um 10 Uhr laden die Benediktiner zum Pontifikalamt ein, die Stiftskantorei lässt Franz Schuberts "Messe in B-Dur, D 324" erklingen; um 18.15 Uhr beginnt eine Pontifikalvesper zu Ostern. Um 5 Uhr beginnt die Feier der Osternacht in St. Ludwig mit Pfarrer Markus Gottswinter, anschließend gibt es ein Osterfrühstück im Pfarrsaal; beim Hochamt um 10 Uhr predigt Pfarrvikar Jürgen Jung; parallel dazu findet ein Kinderwortgottesdienst im Saal statt.

In der Asamkirche wird um 10 Uhr ein Festamt mit Speisenweihe gefeiert. Im lateinischen Hochamt mit Speisenweihe und eucharistischem Segen um 10 Uhr in St. Peter erklingt Ludwig van Beethovens "Messe in C-Dur op. 86"; um 18 Uhr beginnt ein Heiliges Amt. In St. Kajetan beginnt um 8.15 Uhr eine Heilige Messe; im lateinischen Hochamt um 10.30 Uhr feiern die Dominikaner das Hochfest der Auferstehung des Herrn, Pater Martin Holzmann OP predigt zum Thema "Jesus lebt, mit ihm auch ich!", dazu lässt die Vokalkapelle Musik von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Caspar Ett und Robert Mehlhart erklingen; weitere Gelegenheit zum Gottesdienstbesuch ist um 12 Uhr sowie um 18.30 Uhr.

In St. Michael laden die Jesuiten um 7.30 Uhr zu einer Frühmesse ein; um 10 Uhr feiert Pater Benedikt Lautenbacher SJ ein Hochamt, musikalisch untermalt von Mozarts "Krönungsmesse"; um 18 Uhr beginnt eine Abendmesse mit Orgelmusik, um 21 Uhr die Spätmesse. In der Bürgersaalkirche in der Fußgängerzone beginnt um 9.30 Uhr eine Heilige Messe mit Predigt und um 11.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Musik für Chor und Orgel und Segnung der Osterspeisen; um 16 Uhr findet eine Messe in englischer Sprache statt, um 18 Uhr eine Messe in italienischer Sprache. In St. Paul beginnt der Ostergottesdienst um 8.30 Uhr, um 11 Uhr eine Heilige Messe; um 18.30 Uhr ist wieder Queer-Gottesdienst; um 20.15 Uhr findet die "Tat-Ort-Zeit-Andacht" statt.

In der Heilig-Geist-Kirche beginnen um 9 Uhr und 17 Uhr Gottesdienste mit Speisenweihe, um 10 Uhr begeht die Pfarrei ein Festhochamt; ein weiteres Festhochamt mit Speisenweihe fängt um 11 Uhr an, begleitet von Joseph Haydns Nelson-Messe sowie Musik von Georg Friedrich Händel; um 18 Uhr ist Gelegenheit zur eucharistischen Anbetung; um 19 Uhr veranstaltet die Gruppe "Hope City" einen Gebetskreis. In St. Anna im Lehel erklingt zur Feier der Osternacht von 5 Uhr an Orgelmusik von Dietrich Buxtehude, im Anschluss lädt die Pfarrei zum Osterfrühstück im Franziskussaal ein; um 8.30 Uhr beginnt eine Heilige Messe in der Klosterkirche St. Anna, um 10 Uhr dann ein Ostergottesdienst in St. Anna; um 19 Uhr ist Abendmesse.

Evangelisch

Regionalbischof Christian Kopp lädt um 10 Uhr zu einem Osterfestgottesdienst mit Abendmahl in St. Lukas ein, zuvor beginnt um 5 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Steve Kennedy Henkel. Pfarrer Martin Decker lädt um 5.30 Uhr zur Osternacht mit Isartaufen in St. Johannes ein, mit Pfarrer Peter Dölfel beginnt um 9 Uhr eine Auferstehungsfeier mit dem Blechbläserensemble Preysing Brass am alten Haidhauser Friedhof und um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche. Pfarrerin Dagmar Knecht predigt um 10 Uhr in einem Familiengottesdienst mit afrikanischem Chor in der Magdalenenkirche.

In der Christuskirche, in der Epiphaniaskirche, in der Apostelkirche sowie in der Gustav-Adolf-Kirche finden um 5.30 Uhr Osternachtfeiern und um 10 Uhr Gottesdienste statt. Pfarrerin Stefanie Wist lädt um 8 Uhr zur Auferstehungsfeier auf dem Westfriedhof ein. Dekan Felix Reuter predigt um 10.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Evangeliumskirche. In der Himmelfahrtskirche Sendling findet um 5.30 Uhr ein Gottesdienst "Laudate Dominum" mit Pfarrerin Christine Glaser und dem Chor der Himmelfahrtskirche statt.

Pfarrer Rolf Wohlfahrt predigt um 9.30 Uhr in einem Festgottesdienst in der Philippuskirche, zuvor beginnt um 8 Uhr eine Andacht mit Pfarrerin Simone Rink auf dem Friedhof am Perlacher Forst. Mit Pfarrerin Christine Drini findet um 5.30 Uhr ein Gottesdienst mit Vokalensemble in der Himmelfahrtskirche Pasing statt, um 10 Uhr predigt Pfarrer Heiner Glückschalt in einem Familiengottesdienst. In der Andreaskirche beginnt um 5.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Ortrun Kemnade-Schuster, um 10 Uhr lädt Pfarrerin Antonia Janßen zu einem Gottesdienst mit Instrumental-Ensemble ein. In der Paul-Gerhardt-Kirche findet um 5.30 Uhr eine Osternachtsfeier mit Pfarrer Christian Wolfram statt, um 10 Uhr beginnt ein Festgottesdienst mit Pfarrer Lorenz Künneth und dem Paul-Gerhardt-Chor.

Mit Pfarrer Michael Trimborn findet um 6 Uhr ein Gottesdienst in der Reformations-Gedächtnis-Kirche statt, um 10.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Posaunenchor mit Vikarin Camilla Schneider. Pfarrer Norbert Roth predigt um 10 Uhr in einem Festgottesdienst in St. Matthäus, zuvor beginnt um 6 Uhr eine Osternachtfeier, beides auch unter www.stmatthaeus.de.

Pfarrer Bernd Berger lädt um 5 Uhr zur Osternacht in die Auferstehungskirche ein, um 10 Uhr beginnt ein Familiengottesdienst mit Pfarrerin Eszter Huszar-Kalit. Pfarrer Ulrich Leser-von Kietzell predigt um 5 Uhr in einem Gottesdienst in der Kapernaumkirche. In der Passionskirche findet um 5.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn und um 10 Uhr ein Familiengottesdienst mit Pfarrerin Stephanie Höhner statt. Pfarrerin Heike Immel predigt um 6 Uhr und um 10 Uhr in Gottesdiensten in der Simeonskirche.

Um 5.30 Uhr laden zur Osternacht ein: Pfarrer Sebastian Degkwitz in die Jubilatekirche und Pfarrer Klaus Gruzlewski in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. In St. Paulus beginnen um 5.30 Uhr und um 9.30 Uhr Gottesdienste mit Pfarrerin Susanne Trimborn. Pfarrerin Heike Lüttgens predigt um 5.15 Uhr und um 10 Uhr in Gottesdiensten in der Vaterunserkirche.

Pfarrerin Ulrike Feher lädt um 5.30 Uhr zur Osternacht und um 10 Uhr zu einem Familiengottesdienst in die Sophienkirche ein. In der Stephanuskirche beginnen um 5.30 Uhr und um 11 Uhr Gottesdienste mit Pfarrer Rolf Hartmann. In der Versöhnungskirche findet um 5.30 Uhr ein Gottesdienst und um 10 Uhr ein Familiengottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Hermann statt.

Ostermontag

Katholisch

Im Liebfrauendom feiert Domdekan Lorenz Wolf um 10 Uhr einen Festgottesdienst zum Ostermontag mit der Capella Cathedralis und den Renaissance-Dombläsern; um 17.15 Uhr beginnt eine Vesper, um 18 Uhr eine Heilige Messe. Die Benediktiner von St. Bonifaz feiern um 11.15 Uhr eine Pfarr- und Konventmesse zum Ostermontag; in der Vesper um 18.15 Uhr singen Kantoren der Abtei; um 19 Uhr beginnt eine Abendmesse.

In St. Ludwig läuten um 10 Uhr die Glocken zum Pfarrgottesdienst; in der Heiligen Messe um 11.30 Uhr predigt Pater Karl Kern SJ; die Abendmesse um 19 Uhr gestaltet Universitätsprediger Marc-Aeilko Aris. Im Pfarrgottesdienst um 10 Uhr in St. Peter mit lateinischem Hochamt erklingt die "Messe in B-Dur D 324" von Franz Schubert; um 17.15 Uhr findet ein Rosenkranz statt, um 18 Uhr beginnt eine Heilige Messe. In der Theatinerkirche St. Kajetan läuten um 8.15 Uhr die Glocken zur Heiligen Messe; um 10.30 Uhr feiern die Dominikaner ein lateinisches Hochamt mit Chor, Orchester und Solisten, die unter anderem Teile der "Spatzenmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart vortragen; weitere Messen sind um 12 Uhr sowie um 18.30 Uhr.

In St. Michael beginnt um 7.30 Uhr eine Frühmesse in der Kreuzkapelle; um 9 Uhr feiert Pater Martin Stark SJ ein Hochamt zum Ostermontag, Chor und Orchester tragen Musik von Josef Gabriel Rheinberger vor; um 11 Uhr sind Kinder und ihre Angehörigen zu einem Familiengottesdienst eingeladen; um 18 Uhr beginnt eine Abendmesse , um 21 Uhr eine Spätmesse mit Pater Martin Stark SJ. In der Bürgersaalkirche findet um 9.30 sowie um 11.30 Uhr eine Heilige Messe statt.

Der Pfarrverband München-Westend veranstaltet am Ostermontag einen Emmausgang: Die erste Etappe startet um 9.30 Uhr in Maria Heimsuchung und führt nach St. Rupert, um 10 Uhr geht es von St. Rupert nach St. Benedikt, um 10.15 Uhr von St. Benedikt nach St. Paul, wo um 11 Uhr ein feierlicher Pfarrverbandsgottesdienst stattfindet.

Die Pfarrei Heilig Geist feiert um 9 Uhr eine Heilige Messe sowie um 11 Uhr einen Festgottesdienst mit Orgelmusik; um 17 Uhr ist Abendmesse. In der Klosterkirche St. Anna im Lehel beginnt um 8.30 Uhr eine Heilige Messe; im Gottesdienst um 10 Uhr ist die Nelson-Messe von Joseph Haydn für Solisten, Chor und Orchester zu hören; um 19 Uhr läuten die Glocken zur Abendmesse.

Evangelisch

Stadtdekan Bernhard Liess lädt um 11.15 Uhr zu einem Gottesdienst "Bach & Jazz am Ostermontag" in St. Markus ein. Dekan Mathis Steinbauer predigt um 10.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Jubilatekirche. In St. Johannes beginnt um 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst mit der Gemeinde St. Lukas mit Stadtdekanin i. R. Barbara Kittelberger. Mit Pfarrer Norbert Roth findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in St. Matthäus statt, der Gottesdienst wird zudem unter www.stmatthaeus.de übertragen.

Pfarrerin Christina Ehring lädt die Gemeinden der Andreas-, Apostel- und Petruskirche zu einem regionalen Gottesdienst in die Jakobuskirche ein. In der Himmelfahrtskirche Sendling beginnt um 10 Uhr ein Kantatengottesdienst unter dem Motto "Ich weiß, dass mein Erlöser lebet" mit dem Ensemble "Il Concerto piccolo" und Pfarrerin Christine Glaser.

Weitere Gottesdienste finden um 10 Uhr in der Erlöserkirche, in der Christuskirche und in der Himmelfahrtskirche Pasing statt. Vikarin Janina Steigerwald lädt die Gemeinde der Kreuzkirche um 10 Uhr zum Stationen-Gottesdienst durch Schwabing-West ein, Treffpunkt ist an der Kreuzkirche.