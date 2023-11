Die mittelalterlichen Fenster der ehemaligen Hofkirche sind eine kunsthistorische Rarität. Der 526 Jahre alte Glasgemäldezyklus hat nahezu unversehrt Kriege, Witterung, Besitzerwechsel und veränderten Geschmack am originalen Einbauort überstanden und ist damit einer der wenigen vollständig erhaltenen Glas-Bilderzyklen aus der spätgotischen Zeit überhaupt.

Acht Fenster, unterteilt in 16 Bildscheiben, zeigen die Passionsgeschichte vom Einzug Christi in Jerusalem bis zu seiner Auferstehung und die Verkündigung des Engels an Maria. Herzog Sigismund, der Stifter der von 1488 bis 1497 errichteten Schlosskapelle, hat zudem im oberen Teil der Glasflächen Wappen anbringen lassen. Sie sollen das Haus Wittelsbach als Mitglied des europäischen Hochadels kennzeichnen. Diese nahezu gleichrangige Ordnung von Passionsdarstellung und heraldischer Repräsentation ist ungewöhnlich, zeigt sich aber auch in anderen Fensterstiftungen des Herzogs, etwa im Speculumfenster der Münchner Frauenkirche.

Detailansicht öffnen Die Fenster sitzen jetzt auch wieder am korrekten Platz. (Foto: Gustav van Treeck Werkstätten)

Dank der Restaurierung reihen sich die Bilder nun auch wieder in korrekter Reihenfolge aneinander. Zuvor waren einige von ihnen im Rahmen einer früheren Sanierung offensichtlich falsch positioniert worden.

Zu besichtigen sind die gläsernen Kleinodien gratis zu den Öffnungszeiten der gotischen Schlosskapelle täglich von 10 bis 16 Uhr. Und im Idealfall bei Sonnenschein.