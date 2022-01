Von Josef Grübl

Wer sich im Kino an die Geschichte des Königsmörders Macbeth wagt, muss es mit Regiegenies wie Orson Welles, Roman Polanski oder Akira Kurosawa aufnehmen. Sie alle haben das Shakespeare-Drama adaptiert, jetzt legt der US-Regisseur Joel Coen, besser bekannt als einer der beiden Coen Brüder ("Fargo", "No Country for Old Men"), eine Neuverfilmung vor. In "The Tragedy of Macbeth" spielt Denzel Washington den titelgebenden General, dem drei Hexen in einer Erscheinung prophezeien, er werde König von Schottland. Der Gedanke gefällt ihm, dummerweise ist der Königsthron aber schon besetzt. Lady Macbeth (Frances McDormand) stachelt ihren Gemahl zum Königsmord an, mit fatalen Folgen.

Wer jetzt eine Coen-typische Story über einen strauchelnden Aufsteiger beziehungsweise ein ruchloses Ehepaar mit krimineller Energie erwartet, dürfte enttäuscht werden: Der Regisseur und seine Ehefrau (McDormand spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern produzierte auch mit) haben sich für eine zeitlose Verfilmung des Klassikers entschieden, sehr theatral und kulissenhaft, in fantastischen Schwarz-Weiß-Bildern - und mit britischen Bühnenschauspielern wie Alex Hassell oder Kathryn Hunter in weiteren Rollen. Seine Premiere feierte dieser Macbeth im September beim New York Film Festival, seit einigen Tagen kann man ihn weltweit bei Apple TV+ streamen. Da aber nicht jeder jeden Streamingdienst abonnieren will und Filme wie dieser ohnehin auf der großen Leinwand besser zur Geltung kommen, läuft er auch in mehreren Münchner Kinos.

The Tragedy of Macbeth, USA 2021, Regie: Joel Coen, der Film läuft in München im ABC, im City, im Neuen Maxim, im Rottmann und im Arena Filmtheater.