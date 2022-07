Jesus lebt! Genauer gesagt hat er sich in der französischen Kleinstadt Chinon niedergelassen. Im dritten Teil der Erfolgsreihe rund um Monsieur Claude (Christian Clavier) ist dieser einmal mehr genervt von seinen Schwiegersöhnen, die ihm bei seinen Spaziergängen durch Chinon ständig über den Weg laufen. Als auch noch der vierzigste Hochzeitstag von Claude und seiner Frau Marie ansteht, ihre Töchter eine Party planen und ihr dunkelhäutiger Schwiegersohn Charles im Theater Jesus Christus spielen will, ist das Familienchaos perfekt. In Frankreich ist der Film bereits angelaufen, bei uns startet er am 21. Juli. Vorher kommt Charles alias Jesus (Noom Diawara) noch nach München und stellt ihn dem Publikum persönlich vor, im Rahmen einer Doppelpremiere im Kino und unter freiem Himmel.

Monsieur Claude und sein großes Fest, F 2021, Regie: Philippe de Chauveron, Mo., 18. Juli, 19.30 Uhr, Gloria Palast, Karlsplatz 5; 21.15 Uhr, Kino, Mond und Sterne, Seebühne im Westpark