2019 rief die Geigerin Julia Fischer in ihrem Heimatort Gauting die Kindersinfoniker ins Leben, ein Streichorchester für begabte Nachwuchsmusiker ab sieben Jahren. Bei ihrem diesjährigen Herbstkonzert am 10. und 11. November steht Johann Sebastian Bachs berühmtes Doppelkonzert in d-Moll (BWV 1043) für zwei Violinen auf dem Programm. Die anspruchsvollen Solopartien werden dabei mit Kindern aus den Reihen des Orchesters besetzt.