Der Verein Philosophie in den Allgäuer Alpen mit Sitz in Kempten hat es sich zum Ziel gesetzt, die Philosophie stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Sein drittes Philosophie-Festival, das vom 22. bis 26. Juni in Oberstdorf und dem angrenzenden Kleinwalsertal stattfindet, beschäftigt sich mit der "Künstlichen Intelligenz (KI) aus Sicht der Philosophie". Fünf Tage lang gehen Experten in Seminaren, Vorträgen, Impulsreferaten und Diskussionen den Chancen und Gefahren der KI nach, versuchen auch zu analysieren, welche ethischen Leitlinien im Umgang mit KI benötigt werden. Den mit 5000 Euro dotierten Meckatzer-Philosophie-Preis des Festivals erhält Klaus Mainzer, Emeritus of Excellence an der Technischen Universität München, der dort viele Jahre den Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie innehatte. (Festivalinfos: www.philosophieallgaeueralpen.com.)