Die Fotohistorikerin Kathrin Schönegg, bisher am c/o Berlin, wird neue Leiterin der Sammlung Fotografie des Münchner Stadtmuseums.

­Die Fotohistorikerin Kathrin Schönegg übernimmt am 1. September die Leitung der Sammlung Fotografie des Münchner Stadtmuseums. Sie folgt auf Ulrich Pohlmann, der Ende des Jahres in Ruhestand gegangen ist, nachdem er die Sammlung mehr als 30 Jahre geleitet hatte. Schönegg war seit 2019 als Kuratorin, von 2022 an in führender Funktion beim c/o Berlin, einem renommierten, von einer privaten Stiftung getragenen Ausstellungshaus für Fotografie und visuelle Medien.

Unter anderem hatte Kathrin Schönegg zuvor auch für sechs Monate in der Sammlung Fotografie des Münchner Stadtmuseums an zwei Ausstellungen mitgewirkt. Die Direktorin des Stadtmuseums, Frauke von der Haar, lobte Schöneggs "umfassende Kompetenz als Fotohistorikerin und Kuratorin". Bei ihr sei die Sammlung "in besten Händen".