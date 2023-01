Audienz bei Old Shatterhand

Karl May in München

Veröffentlichung zum 26. Kongress der Karl-May-Gesellschaft: Das Buch "Karl May und München" ist in der klassischen, grün-goldenen Aufmachung erschienen.

In München erlebt Karl May einige seiner tollsten Stunden. In der Sonnenstraße muss die Polizei die Zusammenrottung seiner Verehrer mit dem Wasserschlauch auflösen. Seine glühendsten Fans aber stammen nicht aus dem einfachen Volk.