Von Annette Ramelsberger

Der Mann, der nun in schwarzem Anzug mit Einstecktuch die fünf Marmorstufen zum Gerichtssaal 134 im Münchner Justizpalast emporgeht, hat sich entschieden, die Angst zu verdrängen. Er hat auch die letzten Tage gearbeitet, hat Nachschub geordert, Lieferanten zusammengestaucht. Er hat so getan, als gäbe es diesen Prozess im Münchner Justizpalast gar nicht. Und sogar im Gericht hat er dann noch seine Geschichten erzählt, von Hippokrates und Benedikt von Nursia und dem Leibarzt von Marc Aurel. Wie die mit Knoblauch und Ingwer heilten und dass die Griechen den Studenten Rosmarin ins Haar flochten, damit sie sich Gelerntes besser merkten. Und dann erzählt Alfons Schuhbeck natürlich auch noch, dass er in seinem Gewürzladen in Altötting das "Schwarze Madonna Salz" anbietet, als Labsal für die Wallfahrer. Macht nicht selig, aber die Leute kaufen's halt.