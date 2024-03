Julianna Townsend geht drei Schritte, setzt sich in den Schneidersitz und macht den Plattenspieler an. Die Musik startet und das Bild flimmert. Die Kamera ist jetzt ganz nah dran an ihrem Gesicht - zeigt die großen braunen Augen und die mit Gloss verzierten Lippen der Sängerin. Dann, schließlich, beginnt Townsend zu singen.

So startet das Musikvideo des Songs "Smoke & Mirrors", das vor bald vier Jahren erschienen ist. Seitdem hat die Mainzer Sängerin kaum neue Clips veröffentlicht. Und auch ihr erstes Album lässt bislang auf sich warten. Umso erstaunlicher ist, dass Townsend nun auf ihre erste Tour durch Deutschland geht: Auftakt ist an diesem Samstag in Mainz, am Sonntag folgt dann das Konzert im Münchner Milla Club. Als Gast wird der Münchner Rapper Roger Rekless auf der Bühne stehen

Bereits 2019 feierte die Musikerin einen Streamingerfolg mit ihrer Debüt-Single "Sunday Blues". Es folgte eine EP ("Day One") sowie weitere Songs, die sie jedoch mit größer werdenden zeitlichen Abständen veröffentlicht hat. Sie sei auf einer Reise der Selbstfindung gewesen, schreibt die Sängerin, mit der Musik als Vehikel für Wachstum. Daraus ist die Single "Falling Slowly" (2023) entstanden - ein tiefgründiger, im Vergleich zu ihren Anfängen, ernster Song.

Schon als 14-Jährige komponierte Townsend erste Lieder, spielte in Bands und gewann Gesangswettbewerbe in den Kategorien "Soul" und "Pop". Heute ergründet die Solo-Künstlerin, die 2018 übrigens im Finale von "Germany's next Topmodel" war und seither auch modelt, Einflüsse aus R'n'B und Hip-Hop. Singt Balladen ebenso wie Gute-Laune-Songs.

Das Besondere an all dem ist sicherlich Townsends kraftvolle Stimme. Scheinbar mühelos trägt sie damit Emotionen in den Raum, stahlt mit ihrem Gesang eine wohlige Wärme aus. So ist ihre Tour "Trust me, I'm fine" im besten Sinne längst überfällig. Freundinnen und Freunde der Soul- und Popmusik dürfen sich auf insgesamt sechs Konzerte der Sängerin freuen. Und wie sie online ankündigt: Auch auf eine neue EP.

Julianna Townsend, Sonntag, 17. März, 19 Uhr, 20 Uhr, Milla Club, Holzstraße 28, mehr Infos www.milla-club.de