Ein antisemitischer Randalierer hat am Sonntagabend in einem Lokal in der Münchner Isarvorstadt zwei Polizisten verletzt. Der 38-Jährige aus München und sein 34 Jahre alter Begleiter aus Landshut hatten nach Polizeiangaben unvermittelt begonnen, die anderen Gäste zu beleidigen. Dabei stießen sie antisemitische und volksverhetzende Beschimpfungen aus.

Der 54-jährige Inhaber der Gaststätte alarmierte daraufhin die Polizei, da die beiden Männer die Gaststätte nicht verlassen wollten. Einem Platzverweis kam der 34-Jährige sofort nach. Der 38-Jährige musste abgeführt werden, leistete dagegen Widerstand und wurde von den Polizisten zu Boden gebracht. Dort wehrte sich der 38-Jährige weiter gegen die Maßnahme und biss beiden Polizisten in die Arme.