Gleich zwei Jubiläums-Partys steigen am Dienstag, 23. Mai, Tür an Tür in Schwabing. Ins Lustspielhaus lädt der Kabarettist und Moderator Christoph Süß zum 25. des BR-Fernsehmagazins "quer". Mit der Mischung aus Journalismus und Satire hat sich die Sendung als erfolgreichste und bekannteste ihrer Art etabliert. Eine illustre Gesellschaft feiert auf der Bühne mit: Wolfgang Krebs, Teresa Reichl, Eva Karl Faltermeier, Andreas Martin Hofmeir und viele andere Wegbegleiter aus 25 Jahren. Die Abendveranstaltung, die am 25. Mai im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird, ist bereits ausverkauft, für die Generalprobe um 15 Uhr gibt es noch Tickets. Auch nur noch mit bereits bestehender Reservierung kommt man abends vorne ins Vereinsheim, wenn "Der Weiherer" sein 20-jähriges Bühnendasein begeht. Sich mit der Gitarre und der Mundharmonika begleitend, bewegt sich der Singer-Songwriter seither so musikalische wie komisch zwischen Musikkabarett, Liedermacherei, schrulligen Geschichten und Polit-Aktivismus.

25 Jahre "quer", Di., 23. Mai, Generalprobe 15 Uhr, Aufzeichnung 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, www.lustspielhaus.de; 20 Jahre Weiherer, 19.30 Uhr, Vereinsheim, Occamstr. 8, www.vereinsheim.net