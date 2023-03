Von Philipp Crone, München

Eigentlich würde es reichen, ihr zuzuhören. Der ganze Aufwand am Donnerstagabend im Haus der Kunst, vielleicht wäre er gar nicht nötig gewesen, um die Gäste in Sommersonnenuntergangsstimmung zu versetzen. Sand auf dem Boden, Surfbretter und dazu an den Wänden ein Meerespanorama-Video. Man könnte glatt vergessen, dass es drei Meter weiter regnet. Wobei die Dame im schlichten weißen Sommerkleid beinahe ebenso viel Entspannung verbreiten kann. Allein ihr "Nice to meet you" ist mehr Opern-Arie denn Begrüßung. Jessica M'Barek, amerikanisches Model und seit September 2022 mit Schauspieler Elyas M'Barek verheiratet, absolviert bei der Einladung vom Mode-Unternehmen Longchamp ihren ersten Münchner Solo-Auftritt, mit Bravour.

Wenn sich jemand fragt, worum es hier eigentlich geht bei der Einladung zur "Glamping Party", kann M'Barek gleich doppelt dienen. Zunächst ist sie als Frau des gefragtesten deutschen Darstellers und bis September auch begehrtestem Film-Single eine Person, über die Klatsch-Interessierte derzeit alles wissen wollen. Es geht also zum einen um sie. Was bekannt ist: M'Barek ist 34, kommt aus Kalifornien, hieß vorher Riso, arbeitet als Model und Schauspielerin, und trinkt zunächst erst einmal keinen Champagner. Da der den etwa 100 Gästen allerdings penetrant angeboten wird, raunt ein Fernseh-Kollege gleich: "Ist die schwanger? Das Kleid würde es verbergen." Erst die Märchenhochzeit auf Ibiza, dann Nachwuchs? Da zittert das rote Mikrofon von Bunte-TV vor Freude. Allerdings wird das schöne Gerücht gleich entkräftet mit der Beobachtung: "Sie trinkt Champagner!" Was M'Barek allerdings nicht mitbekommt, denn sie muss jetzt den Begriff Glamping erklären. Auch darum geht es hier ja.

"Luxuriöses Campen", sagt sie. Selbstverständlich gibt es in der Modewelt auch dafür passende Outfits. Denn Glamping ist längst von einem Widerspruch zu einem Industriezweig mutiert.

Keine privaten Fragen bitte an M'Barek, heißt es von der Agentin, aber über das Nacktfoto auf Instagram vor zwei Tagen darf man selbstverständlich sprechen. "Es ist soooo ein schönes Bild geworden", flötet die 34-Jährige. Ihr Mann ist medialer Vollprofi, der inner-eheliche Austausch scheint bei diesem Thema gut zu funktionieren. Wobei es bei Insta-Paaren der aktuellen Generation durchaus neue Beziehungshürden gibt. Als Elyas das letzte Foto seiner Frau nicht gleich geliked hat, gab es selbstverständlich sofortiges Netz-Rumoren.

Noch spricht Frau M'Barek nur Englisch, kann aber "Kaiserschmarrn" schon so aussprechen, dass es wie Meeresrauschen klingt. Weil sich alle auf die 34-Jährige stürzen, die dann auch noch ein "Ich liebe diiiiiech" intoniert, werden die anderen Models, Influencerinnen und Model-Influencerinnen kaum beachtet. Was aber nicht schlimm ist, denn sie beachten sich ja ohnehin meistens hauptsächlich selbst. Da gibt es etwa Jenice, gutbürgerlich Franziska Czurratis, Model und Schlagersängerin, im kurzen Schwarzen und langen weißen Gummistiefeln. Oder Nicola Cavanis im kanariengelben Feinrippkleid. Nur Gloria Burkandt reicht Jessica M'Barek das Wasser, erstens ist bei ihr in der Familie auch jemand berühmt, nämlich ihr Vater Markus Söder, und sie überragt alle, so dass der Bunte-Mann auf eine Stufe geht für sein Interview.

Detailansicht öffnen Franziska Czurratis (links) und Nicola Cavanis. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Gloria Burkandt im Gespräch. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Models, Mode, Märchenstrand. (Foto: Florian Peljak)

Glamping also, die Models modeln nicht, sondern stehen rum, die Promi-Ehefrau redet nicht über die Promi-Ehe, sondern über Mode, die Influencerinnen werden selbst interviewt. Insgesamt passt das Ambiente also zu dem doch sehr widersinnigen Wort und Motto des Glamping ganz ausgezeichnet.