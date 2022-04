Ein Bayer in New York: der von Jeff Koons gestaltete BMW vor beeindruckender Skyline.

Bei einer Benefizauktion in New York erzielt eine handsignierte Limousine, die der amerikanische Künstler Jeff Koons gestaltet hat, 475 000 Dollar. Für den Bieter könnte sie sich als Schnäppchen erweisen.

Bei einer Benefizauktion hat das letzte von 100 Elektroautos, die Jeff Koons für BMW in Dingolfing gestaltet hat, 475 000 Dollar erlöst, umgerechnet rund 435 000 Euro. Koons, dessen Kunst sonst Rekordwerte einfährt (91 Millionen Dollar für "Rabbit"), hat den Wagen als einzigen handsigniert. Alle Erlöse der Versteigerung bei Christie's in New York gehen ans International Centre for Missing & Exploited Children. Bei dem Wagen mit der Comic-Heft-Lackierung handelt es sich um ein M850i xDrive Gran Coupé. Das kostet schon in der mageren Grundausstattung und ohne den speziellen Koons-Anstrich der anderen ausverkauften 99 Wägen, 120 000 Euro. Der Unbekannte, der den Zuschlag erhalten hat, dürfte eine rasante Wertsteigerung erwarten. Denn das Fahrzeug wird jetzt erstmal auf zahlreichen Kunstmessen und Veranstaltungen in Europa, Asien und im Mittleren Osten präsentiert.