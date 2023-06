Der deutsche Jazz-Pianist Cornelius Claudio Kreusch ist in den vergangenen Jahren in viele Gewänder geschlüpft: Produzent, Internet-Entrepreneur, Festival-Leiter - doch nun steht er wieder auf der Bühne. Am Mittwoch, 21. Juni, präsentiert er im Hotel Bayerischer Hof sein 2021 erschienenes Album "Transformer", eine Rückkehr zu seiner Kernkompetenz, der Solo-Improvisation. Er selbst sagt dazu: "Der Künstler ist in seinen besten Momenten ein Ingenieur der Transformation. Der Jazzpianist ist Improvisator und damit der Transformator des Augenblicks."

Der am renommierten Berklee College of Music in Boston ausgebildete Kreusch hat in seiner Karriere Ausflüge in verschiedenste musikalische Himmelsrichtungen unternommen - große Band-Projekte führten ihn durch Weltmusik, Funk und Pop. In "Transformer" bündelt er nun all jene Einflüsse auf eigene Faust.

Cornelius Claudio Kreusch, Mittwoch, 21. Juni, 21 Uhr, Night Club im Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6, www.bayerischerhof.de