Treffen sich ein brasilianischer Gitarrist und ein deutscher Pianist in Amerika. Doch statt einer lustigen Pointe entsteht ein musikalischer Hochgenuss für Jazzbegeisterte. Am Dienstag, 11. Juli, ist es wieder so weit, dieses Mal in München: Leandro Pellegrino und sein Trio spielen gemeinsam mit Andy Lutter am Dienstagabend im Night Club des Bayerischen Hofes ihre neuen Kompositionen. Der aus Sao Paolo stammende Pellegrino gilt als einer der besten Gitarristen seiner Generation. Am Mittwochabend ist dann Paulo Morello auf der Gitarre zu erleben.

Mit ihren Impressionen der in den Fünfzigerjahren entstandenen Musikrichtung zeigen die etablierten Musiker an diesen Abenden nicht nur die Vielfalt des brasilianischen Jazz, sondern auch die Variationsbreite ihres eigenen Repertoires. Oder, um es mit den Worten des auftretenden Andy Lutter zu sagen: "Alles ist Jazz - irgendwie".

Brazilian Wave, Di., 11., und Mi., 12. Juli, jew. 21 Uhr, Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6, www.bayerischer-hof.de