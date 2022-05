Der Stadtrat hält weiter an privaten Sicherheitskräften fest, die künftig die Flussauen von März bis Oktober verstärkt überwachen sollen. Auch im Winter wird eine Minimal-Besetzung patrouillieren.

Von Heiner Effern

Die Stadt wird die Isarauen bis zum 1. April 2026 wie schon bisher von privaten Sicherheitskräften überwachen lassen. Der Kommunalausschuss machte einstimmig den Weg frei, im Anschluss an den im Frühjahr 2023 auslaufenden Vertrag die Leistungen erneut auszuschreiben. Der Zuschlag gilt zunächst für drei Jahre, kann aber auf bis zu sechs Jahre ausgedehnt werden. Vom 1. April 2023 an sollen die Streifen dann an der Isar laut Kommunalreferat nochmals verstärkt werden.

Die Saison in voller Besetzung soll für die neue Sicherheitsfirma bereits im März beginnen und dann bis Oktober laufen. Selbst über den Winter sollen dann sechs Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Bisher wurde die Isar nur von April bis September überwacht. Die privaten Sicherheitsleute sollen nicht mehr fix um 22 Uhr Schluss machen, sondern künftig bei Bedarf auch bis Mitternacht Streife laufen. Zwei Mitarbeiter sollen täglich von Karsamstag bis einen Tag nach dem Oktoberfest damit beschäftigt sein, Toiletten und Abfallbehälter zu kontrollieren.

Die Isar ist im Stadtzentrum weitläufig als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen und laut Kommunalreferat "eine der attraktivsten und meistbesuchten Grünanlagen im Stadtgebiet". Mitarbeiter der Naturschutzwacht achten darauf, dass sich Mensch und Natur in den Auen nicht zu sehr in die Quere kommen. Da aber die attraktive Flussgegend Sportler, Spaziergänger, Griller und Feiernde intensiv nutzen, benötigen die offiziellen Kontrolleure Hilfe von privater Seite.

Von der Max-Joseph-Brücke bis zur Brudermühlbrücke sollen von 2024 an zwölf Sicherheitskräfte Streife gehen, weitere zwölf dann südlich bis zur Großhesseloher Brücke. Zu Stoßzeiten im Sommer könnte sich die Zahl nochmals verdoppeln.