Von Marco Mach

Wenn man dem König der Löwen ein Instrument zuordnen müsste, dann wäre das ein großes, wild und erhaben klingendes. Etwa ein majestätisches Cello. Oder der Kontrabass. Aber doch keine Triangel. Zu der man laut Duden der, die oder das sagen kann. Und auf der man nur einen einzigen Ton spielen kann. Für den König. Niemals. Oder gerade doch?

In Ole und Hans Könneckes neuem Bilderbuch "Hört sich gut an" ist genau das der Fall. Ein Löwe mit wilder Mähne und Frack lässt die kleine feine Triangel erklingen - und ist hin und weg. Diese kuriosen Mischungen, diese Kontraste, diese unerwarteten Verbindungen ziehen sich durch das ganze Buch, in dem 50, genau genommen 52, Instrumente vom Hamburger Autor und Illustrator Ole Könnecke kindgerecht in launigem Wort und großformatigen, comicartigen Bildern vorgestellt werden. Und dessen Sohn Hans Könnecke - Film- und Theaterkomponist und Student an der Hochschule für Musik und Theater in München - lässt alle in kleinen, maximal einminütigen per QR-Code abzurufenden Kompositionen erklingen. Mal humorvoll, mal elektronisch, mal virtuos.

Dabei kümmern sich beide nicht um Klischees, bestehende klassische Eingruppierungen und Ländergrenzen. Das Buch ist vielmehr nach Lust und Laune sortiert, vom Schlagzeug bis zu den menschlichen Stimmen. "Die Kinder sollen die Instrumente frei entdecken können. Wir selbst haben Musik unsystematisch kennengelernt. Zum Beispiel die Harfe. Die wird eben nicht von einem Engel gespielt und kann auch wild klingen", sagt Könnecke.

So stehen hier Kazoo und Kalimba neben Geige und Kontrabass. Und die Schlange darf sich am Glockenspiel ausprobieren - mit zwei Klöppeln im Maul und an der Schwanzspitze. Warum nicht? Der Flamingo spielt den E-Bass, der Adler die Harfe und die kleine Katze die große Orgel. Erwartbarer sind da die Kuh, die mit Cowboyhut und Gitarre Bauernhofromantik verbreitet. Oder der Elefant, der die Posaune trötet. Und mit welchem Instrument schafft man es in 30 Sekunden vom Anfänger zum Virtuosen? Mit dem quäkenden Kazoo des Krokodils - "ein Rohr, meistens aus Metall, an beiden Enden offen".

Man kann sich leicht vorstellen, welch tierischen Spaß Vater und Sohn bei der Entstehung ihres ersten gemeinsamen Buches gehabt haben, sich immer abwechselnd den Ball zwischen Hamburg und München zugeworfen haben. "Wir haben parallel zueinander gearbeitet. Manchmal war zuerst die Skizze, dann mein erster musikalischer Entwurf, dann gab es Änderungen in beide Richtungen. Auch die Tiere wurden hin und her gewechselt, viel ausprobiert. Die Pinguine spielten zuerst das Banjo, letztlich die Kastagnetten", verrät Hans Könnecke.

Detailansicht öffnen Hans Könnecke, Komponist aus München und Mit-Autor von "Hört sich gut an". (Foto: Robert Könnecke)

Eingespielt hat er die ganzen Instrumente zusammen mit befreundeten Musikern aus München und Umgebung, viele davon jedoch ganz allein. Die Maultrommel habe er sich für das Buchprojekt selbst angeeignet, genauso die Kalimba. Der 25-Jährige versteht sein Handwerk, ist als Theatermusiker unter anderem live im Münchner Residenztheater zu hören und als Filmkomponist zuletzt mit Lorbeeren ausgezeichnet worden. Könnecke hat nämlich die Musik gemacht von "Almost Home", dem Film, mit dem kürzlich Regisseur Nils Keller von der Hochschule für Fernsehen und Film den Studenten-Oscar gewonnen hat.

Jetzt hat er also ein launiges, überraschendes Instrumentenbuch mit erschaffen, in dem bei Weitem nicht nur Kinder etwas lernen können. Gut, manchmal sind die Erklärtexte für Fünfjährige, so die Startzielgruppe, noch etwas erklärungsbedürftig. Wollen die Tiere manchmal erst auf den zweiten Blick zum Instrument passen. Und der Löwe? Der macht sich letztlich doch gut an der, die, das Triangel. Hier erklingt über den QR-Code übrigens auch nur ein einziger Ton. "Ein Triangel, ein Ton", heißt es im Buch. Gut gebrüllt, Löwe!

Ole Könnecke, Hans Könnecke: Hört sich gut an. 50 Instrumente und wie sie klingen. Hanser 2022, 112 Seiten. 20 Euro. Ab 5 Jahren.