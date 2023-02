Das Sigi-Sommer-Denkmal vor dem früheren Kaut-Bullinger-Grundstück an der Rosenstraße 8 musste bereits der kommenden Baustelle weichen. Dieser müssen von Montag, 20. Februar, an auch Spaziergänger aus Fleisch und Blut ausweichen. Im ersten Schritt der Baustelleneinrichtung wird die Einbahn-Fahrtrichtung der Fürstenfelder Straße für flüssigeren Anlieferverkehr umgedreht, also vom Rindermarkt weg in westliche Richtung. An der Nordseite der Straße, zwischen Rindermarkt und Rosen-Apotheke wird gleichzeitig eine Haltebucht für Baufahrzeuge eingerichtet und der Gehsteig durch mobile Absperrungen verschmälert. Die dortigen Behindertenparkplätze werden auf die Südseite des Rindermarkts verlegt.

Von Mittwoch, 22. Februar, an wird die Baustelle vor der Rosenstraße 8 zuerst mit Gitterzäunen abgesperrt, von März an mit einem Lärm und Staub abschirmenden Bauzaun. Von Mitte April an wird auf Höhe des Ruffinihauses ein Portal-Kran errichtet unter dem die Fürstenfelder Straße durchgängig bleibt - allerdings muss sie für die Installation einige Wochen lang verschmälert werden. Die Sigi-Sommer-Statue wird nach der wohl zweijährigen Bauzeit an ihren Platz zurückkehren. Die Bäume in der Rosenstraße sollen zurückgeschnitten, aber erhalten werden.