Oliver Brunner wird Intendant in Ingolstadt

Er freue sich sehr auf seine neue Aufgabe, erklärt Oliver Brunner, ab 24/25 Intendant in Ingolstadt.

Oliver Brunner wird neuer Intendant des Ingolstädter Stadttheaters. Er übernimmt zur Spielzeit 2024/25 die Leitung von Knut Weber, teilte das Haus mit. Weber ist seit 2011/12 Intendant und gestaltet nun in seinem 70. Lebensjahr seine letzte Spielzeit in der Donaustadt. Brunner, 1969 geboren, ist vor allem den Münchnern und Augsburgern bekannt. Er kam als Regieassistent unter Dieter Dorn 1997 an die Kammerspiele, wechselte mit ihm ans Staatsschauspiel, wurde dort Künstlerischer Direktor und Stellvertretender Intendant. 2012 ging er ins Leitungsteam nach Augsburg, 2016 nach Darmstadt, von dort kehrt er nun nach Bayern zurück.